درمان مشکلات جسمی و روحی افراد بدون دارو و جراحی

به گزارش خبرنگار مهر، سید محمد یوسفی ظهر چهارشنبه در همایش کایروپراکتیک سبک زندگی و شادی و ناهنجاری ها و اختلالات عضلانی و اسکلتی مرتبط با کار اظهار داشت: کایروپراکتیک یک رشته مکمل رشته های پزشکی است که بدون استفاده از دارو و جراحی به دنبال ریشهیابی و درمان مشکلات جسمی و روحی افراد است.
وی تصریح کرد: طی یکصد سال تصوری در علم پزشکی ایجاد شده که با خوردن یک قرص یا عمل جراحی مشکلات برطرف میشود و این در حالی است که باید ریشه مشکلات را شناسایی و با استفاده از آن، مشکل را برطرف کنیم.
دبیر اجرایی همایش کایروپراکتیک در اصفهان تصریح کرد: کایروپراکتیک (chiropractic) به مجموعهای از تدابیر درمانی گفته میشود که دستگاه عصبی را تعیین کننده سلامتی و بیماری میداند و سعی می کند با دستکاری ساختارهای بدن، به ویژه ساختمانهای ستون مهرهها، عملکرد هنجار را برقرار کند.
وی اعلام کرد: کایرو پراکتیک، لغتی یونانی و مرکب از دو لغت «chiro » به معنی «دست» و «practice» به معنی «انجام کار» است و در مجموع به معنی «درمان به وسیله دست» به کار می رود.
یوسفی اضافه کرد: کایروپراکتیک نوعی تخصص اولیه پزشکی است که به تشخیص، درمان و پیشگیری از اختلالات عصبی عضلانی میپردازد و در واقع، علم شناخت مفاصل، و به ویژه ستون مهرهها و هنر تنظیم و تطبیق آنها، به منظور پیشگیری و درمان، آن هم بدون استفاده از دارو و اعمال جراحی است.
وی گفت: افرادی که می خواهند در زندگی موفق شوند باید مسیر زندگی خوبی انتخاب کنند.
کاهش آسیبهای اجتماعی عمده هدف کمیسیون امور اجتماعی اتاق بازرگانی است
زهرا اخوان نسب، رئیس کمیسیون امور اجتماعی اتاق اصفهان نیز در این جلسه گفت: با توجه به اینکه عمده زمان افراد جامعه در محلهای کار صرف میشود و محیط کار میتواند زمینه تعالی و رشد آنها را فراهم سازد، بنابراین در کمیسیون امور اجتماعی اتاق بازرگانی بدنبال کاهش آسیبهای اجتماعی و توانمند شدن جامعه در برابر مسایل و مشکلات هستیم.
وی توجه به نیروی انسانی در بنگاه های اقتصادی را از سوی مدیران لازم و ضروری دانست و اعلام کرد: مدیران نباید تنها به فکر سودآوری بنگاه باشند بلکه باید به وضعیت روحی نیروی انسانی خود توجه کنند.
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