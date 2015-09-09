عهدنامه فضای سبز با شهروندان اصفهانی منعقد شد

علی اکبر بقایی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در راستای آموزش شهروندان نسبت به چگونگی حفظ فضای سبز نزدیک به ۸۰ هزار بروشور با عنوان عهدنامه فضای سبز بین شهروندان اصفهانی توزیع شد.

وی بیان داشت: این بروشورها با هدف ترویج فرهنگ حفظ و نگهداری ‌فضای سبز از سوی کمیته فرهنگ ‌شهروندی اصفهان توزیع شد.

مدیر عامل سازمان فرهنگی تفریحی شهرداری اصفهان با اشاره به اینکه بروشورهای عهدنامه فضای سبز از اول شهریورماه تا پایان این ماه توسط سفیران شهروندی بین شهروندان مناطق ۱۵ گانه شهر اصفهان توزیع می‌شود، ادامه داد: در این بروشورها چگونگی استفاده از پارک ها، نگهداری چمن و بهره مندی صحیح از فضای سبز و غیره ‌به شهروندان آموزش داده شده است. ‌

بقایی اعلام کرد: بروشور «عهد نامه فضای سبز» در راستای فعالیت‌های کمیته فرهنگ شهروندی ‌با مشارکت سازمان پارک ها و فضای سبز ‌شهرداری اصفهان تدوین شده است.

وی اضافه کرد: کمیته فرهنگ شهروندی تلاش می کند تا به شهروندان یادآور شود که اگر پایبند به اصول اخلاقی، ‌ رفتاری و اعتقادی باشیم، می‌توانیم در کنار هم در این شهر زیبا با آرامش خاطر زندگی کنیم.

توانمندسازی کودکان مناطق محروم اصفهان

بقایی همچنین از اجرای برنامه «با فرشتگان کوچک شهر» برای کودکان مناطق محروم خبر داد و افزود: از اوایل تابستان سال جاری ‌تاکنون با هدف توانمندسازی مهارت‌های کودکان با دختران مناطق محروم شهر اصفهان در ارتباط هستیم. ‌

وی اعلام کرد: شروع کار این فعالیت از برگزاری برنامه «روزه اولی‌ها» ویژه دختران روزه اولی در منطقه حصه بود که با ‌حضور ۲۱۳ نفر آغاز شد و پس از آن ۱۵۶ نفر در طرح شرکت کردند و در زمان حاضر خانه کودک با شناسایی ۷۰ نفر از ‌دختران مناطق محروم به کار خود ادامه می‌دهد. ‌

مدیر عامل سازمان فرهنگی تفریحی شهرداری اصفهان ادامه داد: هدف این برنامه آموزش مهارت‌های مختلف در زمینه‌های اجتماعی، شناخت خطرها و نحوه برخورد با آنها است که پس از تکمیل هر دوره دختران بتوانند به عنوان نماینده طرح در ‌سطح شهر فعالیت داشته باشند. ‌

وی بیان داشت: برنامه «با فرشتگان کوچک شهر» به عنوان یک نوع کارورزی با در اختیار قراردادن یک مکان ‌تفریحی در مدت زمان مشخص از صبح تا بعدازظهر هر یک از نمایندگان طرح در آینده را محک خواهد زد. ‌