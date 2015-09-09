بازدید فشرده همسر رئیس جمهور اتریش از موزه های تهران

به گزارش خبرنگار مهر، روز ۱۷ شهریور ماه هانس فیشر» رئیس جمهوری اتریش برای سفر سه روزه به ایران وارد فرودگاه مهرآباد تهران شد. او اولین رئیس کشور عضو اتحادیه اروپا است که بعد از ۱۲ سال به تهران آمده است.

همسر فیشر که علاقه مند به آثار هنری و موزه ای است و فیشر را در این سفر همراهی می کند، در مدت اقامت کوتاه خود در تهران پیشنهاد بازدید از چند اثر تاریخی ویژه را داده بود که با همکاری وزارت خارجه این بازدیدهای وی از موزه ها و کاخ موزه های تهران انجام شد.

مارگارت فیشر از موزه فرش، کاخ موزه گلستان، موزه ملی ملک،موزه آبگینه، خانه هنرمندان ایران و خزانه موزه جواهرات دیدن کرد.

مجموعه میراث جهانی کاخ گلستان روز چهارشنبه ۱۸ شهریور ماه ۹۴ از ساعت ۱۴ میزبان همسر رئیس جمهور اتریش بود به همین علت روابط عمومی کاخ اعلام کرد که این مجموعه تاریخی پیش از ظهر روز چهارشنبه ۱۸ شهریور ماه، به دلیل میزبانی هیات عالی رتبه خارجی از ساعت پذیرای بازدید کنندگان و گردشگران است.

اما بعدها تصمیم بر این شد که اتفاقا بهتر است هیات بازدیدکننده شاهد حضور گردشگران داخلی و خارجی در این کاخ باشند.

از سوی دیگر شاهنامه بایسنقری که در مخزن نسخ خطی کاخ نگهداری می شد به مناسبت بازدید این گروه خارجی چند ساعتی در ویترین تالار ظروف به نمایش درآمد.

همچنین همسر رییس‌جمهور اتریش به درخواست خود به همراه تعدادی از مدیران موزه‌های برتر و چند تن از وزیران کابینه آن کشور و نیز ۲۰ خبرنگار اتریشی بازدیدی رسمی از تالارهای موزه‌ای کتابخانه و موزه ملی ملک انجام دادند. در بازدید از این موزه رئیس جمهور اتریش نیز حضور پیدا کرده بود.

بازدید از بناهای تاریخی تهران درحالی است که آنها درخواستی برای بازدید از موزه ملی ایران که همواره مقصد گردشگران خارجی است و به عنوان موزه مادر از آن یاد می شود، ارائه نداده بودند.