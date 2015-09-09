تفویض اختیار به استانها کمک به تحقق اقتصاد مقاومتی است

به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی روزبه در نشست قرارگاه جهاد اقتصادی سپاه صاحب الامر استان قزوین که ظهر چهارشنبه با حضور سردار نقدی رئیس سازمان بسیج مستضعفان و سردار غلامی رئیس سازمان بسیج سازندگی در استانداری قزوین برگزار شد اظهارداشت: نگاه ما به بسیج بر مبنای دیدگاه امام و رهبری است و باور داریم هرجا این نیرو وارد کار شده تحول ایجاد کرده است.

وی افزود: در همه عرصه ها به بسیج نیازمندیم و چتر بسیج آنقدر گسترده است که در همه جا می تواند گسترده شود و در استان قزوین توانسته ایم با بهره گیری از این نیروی مردمی کارهای خوبی را عملیاتی کنیم.

اختیارات استانی بیشتر شود

روزبه تصریح کرد: اگر اقتصاد مقاومتی را باور کنیم دیگر در منطقه ای مانند تاکستان شاهد ضایعات انگور کشمش نخواهیم بود و برای تولید آب میوه از ارومیه مواد اولیه تهیه نمی کنیم بلکه از ظرفیت های موجود بهترین بهره را می بریم.

وی گفت: استان قزوین با داشتن منابع انسانی و امکانات مردمی این ظرفیت را دارد که در راستای تحقق اقتصاد مقاومتی معین استان های کشور شود و از بسیجیان خود برای ارائه خدمت به سایر استانها استفاده کند.

استاندار تحول گرایی را کلید حل مشکلات اقتصادی دانست و افزود: برای تغییر مسیر از اقتصاد نفتی به سمت اقتصاد غیر نفتی نیازمند باور، همت و عزم ملی و سپس مدیریت منطقی هستیم تا شاهد تحول اساسی در این زمینه باشیم.

وی افزود: نفت باید ذخیره ای برای نسل های آینده باشد و با شناسایی ظرفیت های استان این امر امکان پذیر است که اقتصاد خود را برمبنای درآمدهای دیگر محقق کنیم که در این زمینه تقویت صنایع فرآوری در بخش کشاورزی در محصولاتی مانند کشمش، زیتون و پسته می تواند به اقتصاد استان کمک کند.

استاندار یادآورشد: گفتمان اقتصاد مقاومتی بایستی در بین نخبگان و آحاد جامعه رواج یابد تا آثار آن در وضعیت اقتصادی مردم مشاهده شود و در این مسیر ایجاد رشته های دانشگاهی در حوزه کشاورزی در استان می تواند در راستای اقتصاد مقاومتی مهم باشد.

وی تصریح کرد: اگر بخواهیم اقتصاد مقاومتی عملی شود نباید شعار دهیم و منتظر بخشنامه و ابلاغ دولتی باشیم، بلکه لازم است با شناسایی ظرفیت های خود در شهرها و روستاها برای تقویت زیرساخت های گردشگری و توجه به صنعت توریسم و اقتصادی کردن روستاها همت کنیم.

روزبه یادآورشد: برای اجرای اقتصاد مقاومتی نیازمند افزایش اختیارات استانی و تمرکز زدایی هستیم و اقتصاد مقاومتی تنها با شناسایی و به فعلیت درآوردن ظرفیت مناطق کشور به صورت منحصر به فرد عملی خواهد شد.

استاندار گفت: اگر به مدیران استانها اختیار دهیم یک رقابت سالمی بین استانها ایجاد می شود و می توانیم هم توانمندی خود را شکوفا کنیم و هم با توزیع امکانات و اعتبارات به توسعه همه جانبه کمک کنیم.

روزبه اظهارداشت: سند توسعه روستایی در قزوین بر اساس اقتصاد مقاومتی تدوین شده و باید از نگاه ترحمی به روستا به روش برنامه ای تغییر رویه دهیم و روستا را مکانی برای زندگی پاک، تولیدی و موثر در اقتصاد تلقی کنیم.

وی گفت: یکی از محورهای اقتصاد مقاومتی مصوبات سفر رهبری است که می تواند کلید حل مشکلات باشد اما هنوز نتوانسته ایم به مستندات سفر دست پیدا کنیم تا برای اجرا اقدام کنیم.

روش فعلی پرداخت یارانه باید اصلاح شود

استاندار قزوین بیان کرد: وضعیت پرداخت یارانه باید اصلاح شود و اینگونه نمی توان کشور را اداره کرد و با ترسیم چهره فقر دنبال گرفتن اعتبار و بودجه باشیم و هر کس بیشتر ناله کرد اعتبار بیشتری بگیرد و افراد توانمند عقب بمانند.

وی گفت: در شرایطی که حدود ۱۴ درصد تا ۲۰ درصد مردم استان آسیب پذیرند با نصب صندوق های متعدد صدقات هر کس وارد قزوین شود گویی وارد منطقه ای محروم شده در حالی که قرار است همین استان بالغ بر یک هزار میلیارد تومان مالیات به دولت بدهد.

روزبه اظهارامیدواری کرد باعزم جدی مردم ومسئولان برای تحقق اقتصاد مقاومتی گام برداشت.