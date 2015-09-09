۱۱ طرح توانمندسازی اقتصادی در مازندران در دست اجراست

به گزارش خبرنگار مهر، عارف نوروزی ظهر چهارشنبه در مراسم افتتاح طرحهای بنیاد برکت در مازندران، با اشاره به شش طرح اقتصادی شامل بهرهبرداری از فازهای توسعه شاد شیر شمال، پیشتازان صنعت بابل، نگین فسفات شمال، پاک کاغذ سبز و آغاز مشارکت در طرحهای فولادین تراش آمل و هانی تجارت خزر که صبح امروز در استان مازندران صورت گرفت، گفت: حجم سرمایهگذاری برای اجرای طرحهای مذکور بالغبر ۱۰۸ میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان بوده است.
به گفته وی، بنیاد برکت همچنین ۹ مسجد را در نقاط مختلف استان مازندران از تنکابن در غرب استان تا گلوگاه در شرق مازندران ساخته و به بهرهبرداری رسانده است. نوروزی خاطرنشان کرد: حدود یک میلیارد تومان در ساخت مساجد در استان مازندران سرمایهگذاری شده است.
نوروزی در ادامه با اشاره به رسالت بنیاد برکت در مدرسه سازی در مناطق محروم کشور گفت: ۱۸ مدرسه با ظرفیت ۲۱۲ کلاس و با سرمایهگذاری ۱۰ میلیارد تومان در استان در دست اجرا است. ضمن اینکه ساخت ۶ حسینیه و چندین خانه عالم نیز در دست اقدام است.
مدیرعامل بنیاد برکت با اشاره به برنامههای بنیاد برای پوشش بیمه روستایی مناطق محروم استان مازندران، اعلام کرد: بنیاد برکت حدود ۶۰۰ یتیم زیر ۱۰ سال را تحت پوشش قرار داده است و به ۶۰۰ زوج نیازمند نیز وام قرضالحسنه ازدواج و اشتغال پرداختشده و در این راستا بیش از دو میلیارد تومان هزینه شده است.
وی با تقدیر و تشکر از زحمات استاندار مازندران، گفت: طرحهای بنیاد برکت باهمت استاندار شتاب گرفت و امروز کارکنان بنیاد برکت با عزم و همت جدی درحالیکه خدمترسانی هستند و امیدواریم در آینده نزدیک دیگر شاهد فقر و محرومیت در استان نباشیم و عقبماندگی نیز از کشور رخت بربندد.
مدیرعامل بنیاد برکت اعلام کرد: این بنیاد طی یک سال و نیم گذشته سرمایهگذاریهای زیادی در مناطق محروم داشته و امروز حجم این سرمایهگذاریها از مرز ۴ هزار و ۲۵۰ میلیارد تومان فراتر رفته است.
مدیرعامل بنیاد برکت در این مراسم با اشاره به حجم سرمایهگذاری این بنیاد در مناطق محروم کشور گفت: در طول یک سال و نیم گذشته بنیاد برکت بالغبر ۴ هزار و ۲۵۰ میلیارد تومان در مناطق محروم کشور سرمایهگذاری کرده و از این میزان حدود ۱۸۰ میلیارد تومان سهم استان مازندران است.
نوروزی ضمن اشاره به فعالیتها و دستاوردهای بنیاد برکت در مناطق محروم استان مازندران بیان کرد: از اردیبهشت سال گذشته بنا به دعوت استاندار مازندران بنیاد برکت فعالیت خود را در این استان آغاز کرد و تاکنون چندین طرح را در این استان به بهرهبرداری رسانده است.
وی با اعلام اینکه بنیاد برکت ارسال جاری دو هزار میلیارد تومان سرمایهگذاری در مناطق محروم را در دست اجرا دارد، افزود: تاکنون موفق شدیم با رعایت عدالت در تخصیص منابع، برای مناطق محروم گامهای مهمی برداریم، ضمن اینکه باید در عملیاتی کردن طرحها در همه استانها توزیع متوازن داشته باشیم و بتوانیم به همه مناطق محروم بهصورت یکسان رسیدگی کنیم.
مدیرعامل بنیاد برکت بابیان اینکه درآیندِ نزدیک ۱۴۰ مدرسه با ظرفیت پذیرش ۱۵ هزار دانشآموز در مناطق محروم به بهرهبرداری میرسد، خاطرنشان کرد: از سال گذشته با آغاز مأموریت در استان مازندران، بالغبر سه مدرسه در حال ساخت داشتهایم و امروز پس از یک سال و نیم از مرز ۱۸ مدرسه گذشته است و امیدواریم تا پایان سال جاری مدارس دیگری را ساخته و به بهرهبرداری برسانیم.
بهرهبرداری از فاز توسعه شاد شیر شمال، بهرهبرداری از فاز توسعه پیشتازان صنعت بابل، بهرهبرداری از طرح نگین فسفات شمال، بهرهبرداری از فاز توسعه پاک کاغذ سبز، آغاز مشارکت فولادین تراش آمل (فتاح) و آغاز مشارکت در طرحهای تجارت خزر، شش طرح اقتصادی بنیاد برکت هستند که در شهرهای مختلف استان مازندران به بهرهبرداری رسید.
این طرحها درزمینهٔ تولید ظروف یکبارمصرف کاغذی، محصولات لبنی، شمش فولادی، انواع پکیج و کولرگازی، پیچ و مهرههای صنعتی و مکملهای دارویی و غذایی دام و طیور فعالیت دارند و با سرمایهگذاری ۱۰۹۶ میلیارد و ۱۹۲ میلیون ریالی و با ظرفیت اشتغال بیش از دو هزار و ۷۹۰ نفر بهصورت مستقیم و غیرمستقیم در استان مازندران به بهرهبرداری رسید.
در مراسم افتتاح این طرحها، طرح پاک کاغذ سبز و اعلام آغاز مشارکت در طرحهای تجارت خزر از طریق دورسخنی آغاز شد، همچنین ۸ مدرسه با ۵۰ کلاس درس و یک دهنه پل و ساخت ۱۴ مسجد و خانه عالم از سوی بنیاد برکت در روستاهای مختلف مازندران از طریق ویدیو اجلاس به بهرهبرداری رسید.
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