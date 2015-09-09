فتوای هزاران رهبر دینی هند علیه داعش/ ارسال طومار به «بان کی مون»

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از هندوستان تایمز، هزاران رهبر دینی مسلمان در هند فتوایی را علیه اقدامات داعش امضاء کردند. این فتوی را روحانی شهر بمبئی محمد منظر حسین اشرفی مصباحی اعلام نمود و دیگر رهبران دینی آنرا را تایید کردند.

لازم به ذکر است که در هند بیش از ۱۷۰ میلیون مسلمان زندگی می کنند که مخالف اقدامات تروریستی تکفیری داعش و القاعده هستند.

این اولین بار است که با صادر شدن چنین فتوایی از طرف رهبران دینی هند طومار آن به امضا هزاران نفر از رهبران دینی می رسد.

در این طومار تاکید شده است که اسلام مخالف خشونت و ترور است در حالیکه داعش طرفدار خشونت و وهابیت است.

این طومار در ۱۵ جلد تنظیم شده است که برای بان کی مون دبیر کل سازمان ملل و سازمانهای دیگر فرستاده می شود و در آن از سازمان ملل خواسته شده اقداماتی بر علیه گروه تروریستی تکفیری داعش انجام دهد.