آبادکردن مساجد تنها راه اصلاح مسیر ظهور حضرت حجت است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمدجواد حاج علی اکبری، ظهر چهارشنبه در هشتمین دوره همایش اندیشه های آسمانی، با اشاره به اینکه روز ۲۵ ذی القعده به عنوان روز حوالارض در فرهنگ اسلام ناب و اهل بیت شناخته شده است، اظهار کرد: این روز به عنوان روز زمین معرفی شده است و پیام های بسیاری دارد و این مسئولیت مشترک همه انسان هاست که در مورد این امانت بزرگ پروردگار تفکر کنند.

رئیس مرکز رسیدگی به امور مساجد افزود: زمین کره کوچکی در مقایسه با کرات دیگر است اما همواره در کنار سماوات مطرح شده است و در آیات قرآن همواره به ما یادآوری می کند که همه انسان ها از زمین هستند و از زمین رویانده شده و مجدد به زمین مبعوث می شوند.

وی با بیان اینکه وجود همه انسان ها به زمین وابسته است، تصریح کرد: در آیاتی همچون «ان الارض الله واسعه» زمین به پروردگار نسبت داده شده است و این قبیل آیات حکایت از شرافت، ظرافت و جایگاه فوق العاده آن دارد.

حجت الاسلام حاج علی اکبری با اشاره به هنر به کار گرفته شده در آفرینش زمین، گفت: این زمین نمایشگاه بزرگی از آیات الهی و نشانه های پروردگار از کوه ها، دریاها و صحراها و محیطی که زمین را احاطه کرده است و خداوند زمین را با همه ویژگی ها و ایات شگفت انگیز و لطافت و صلابتش، سفره و بستری برای انسان ها قرار داد.

وی با اشاره به جایگاه خلیفه الهی انسان، ابراز کرد: زمین مقر و قرارگاه و محل ایفای نقش و مسئولیت و جلوه گری انسان به عنوان خلیفه اللهی قرار می گیرد تا علم، عدالت، معنویت، عبادت، اخلاق، سفره داری، رسیدگی به دیگران را از آنچه خدا در اختیار او قرار داده است.

رئیس مرکز رسیدگی به امور مساجد با تاکید بر اینکه زمین آغاز و فرجامی دارد که آغاز آن با مسجد و پایان آن با بندگی خدا خواهد بود، تصریح کرد: اینکه زمین از کعبه برای زیست انسان مهیا می شود ماهیت توحیدی و خدایی دارد و از این منظر ماهیت مسجدی نیز پیدا می کند.

وی ادامه داد: انتخاب کعبه و مسجد از سوی خدا این پیام را می رساند که هر کجا مسجدی باشد آنجا باب فیض خدا و منشأ رحمت الهی است.

حجت الاسلام حاج علی اکبری خطاب به اعضای کانون های فرهنگی هنری مساجد گفت: حال که شما وظیفه آبادانی زمین را پیدا کرده اید باید بدانید که آبادی زمین به بندگی خدا و نماد و علامت بندگی خدا، خدمت مخلصانه در مساجد است.

وی مساجد را پایگاه و مرکز تربیت انسان دانست و خاطرنشان کرد: در سیره پیامبر(ص) هم آمده است که حضرت پس از ورود به مدینه ابتدا مسجد قبا را بنا نهادند و محور فعالیت های خود را در مساجد قرار دادند.

رئیس مرکز رسیدگی به امور مساجد تاکید کرد: هر گاه انسان از مسیر بندگی خدا خارج شود گرفتار فساد و تباهی می شود و اینجاست که مساجد منزوی و کنار زده می شوند.

وی از منظر خداوند بزرگترین ظالم را کسی دانست که اقدام به تخریب مساجد کند و افزود: تخریب مساجد تنها خرابی ظاهری نیست بلکه خارج شدن مساجد از کارکردهای اصلی و توحیدی آن نیز معنای تخریب دارد.

حجت الاسلام حاج علی اکبری با اشاره به اینکه قرآن بارها فرجام زمین را فرجامی خجسته و مملو از زیبایی بیان می کند، عنوان کرد: وقتی خورشید امام عصر ظهور و طلوع کند زمینی متفاوت از آنچه تاکنون دیده ایم خواهیم داشت و امام که مظهر تقوا و بندگی خداست زمین را آباد و بدور از فساد می کند، در آن زمان است که مردم زمین بدون شرک را تجربه می کند و حضرت نیز مرکز سکونت و مقر حکومتشان را مسجد قرار می دهند.

وی با بیان اینکه انقلاب اسلامی ایران نیز به وسیله مساجد آباد که دارای امام آبادگر بودند، روی داد، افزود: در حال حاضر در مسیر اصلاح و آبادگری به سمت ظهور حضرت حجت راهی جز آبادکردن مساجد وجود ندارد.

رئیس مرکز رسیدگی به امور مساجد ادامه داد: عمران و آبادانی مساجد صرفا عمرانی ظاهری نیست و مهمتر عمران باطنی آن که همان حضور پرشور مومنین در مساجد است، مربوط می شود.