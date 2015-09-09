به گزارش خبرگزاری مهر، حسین مهری مدیرعامل شرکت پست ایران با والتر اوبلین مدیرمالی پست اتریش دیدار کرد.

وی در این دیدار بر گسترش همکاری های مشترک پستی میان دو کشور تاکید کرد و گفت: ‌از تجارب موفق کشور اتریش در زمینه‌های مختلف پستی استقبال می کنیم.

مهری آمادگی ایران را جهت گسترش همکاری های پستی دو کشور در راستای ایجاد زمینه های لازم جهت چاپ و انتشار تمبر و برگزاری نمایشگاه های تمبر مشترک، خرید و تجارت الکترونیکی دو کشور و تبادل اطلاعات در راستای سرویسهای نوین پستی اعلام کرد و گفت:‌ با ورود فناوری اطلاعات به بخش پست و گسترش روزافزون آن بخش قابل توجهی از خدمات پستی در ایران به صورت الکترونیکی عرضه می‌شود .

وی با بیان اینکه جهت گیری اساسی پست های دنیا، به سمت حرکت به سوی پست لجستیک و تاکید اتحادیه جهانی پستی به این امر است افزود: با شناسایی نیازهای فعلی و آتی صاحبان صنایع و واردکنندگان کالا مشخص است که یکی از مشغله های اصلی مدیران فروشگاه ها در راستای فروش و بازاریابی محصولات خود، بحث انبارداری، بسته بندی، حمل و توزیع کالاها در سریع ترین زمان با کمترین هزینه ها به دست مشتریان خود است که نشان از اهمیت سرویس بازار الکترونیک و خرید و فروش اینترنتی دارد.

مدیرعامل پست سرویس بازار الکترونیک را از جمله سرویس های استراتژیک پست عنوان کرد و ادامه داد: در همین حال طراحی نرم افزارهای جدید و بهره گیری از سامانه الکترونیکی مرسولات ثبتی توسط مشتریان جهت اطلاع از وضعیت مرسوله نیز بسیار حائز اهمیت است.

به گفته وی هم اکنون تعداد ۷ هزار دفتر پیشخوان دولت شهری و ۱۰ هزاردفتر ICT روستایی در کشور فعالیت داشته که توسط بخش خصوصی اداره می شوند.

در این دیدار والتر اوبلین مدیرمالی پست کشور اتریش نیز با بیان اینکه پست اتریش بیشتر در زمینه امانات و بسته بندی متمرکز است افزود: پست نامه ها در این کشور هر ساله رو به کاهش است و طی هفت سال گذشته حدود ۳ تا ۸ درصد کاهش داشته است.

وی با تاکید براینکه در ۱۵ سال اخیر بسیاری از کشورهای اروپایی را تحت پوشش قرار داده ایم، مطالبی را درخصوص خدمت سلف سرویس پست ارائه داد و گفت: این فعالیت به صورت ۲۴ ساعته در پست اتریش ارائه می شود. همچنین سرویس خدمات لجستیک دارو و آگهی توزیع مرسولات بر روی اپلیکیشن های موبایل از جمله خدمات پست اتریش است.

وی، خواستار تعامل و همکاری با پست ایران در زمینه های مختلف شد.