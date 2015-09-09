به گزارش خبرنگار مهر، تله فیلم «دره شیرهای سنگی» به تهیه کنندگی فرزاد علی نژاد و کارگردانی سید مجتبی اسدی پور در صدا و سیمای مرکز چهار محال و بختیاری ساخته شده است.

در خلاصه داستان این فیلم آمده است: ریحانه به همراه فرزندش به منطقه اجدادی خود بازگشته است. او خاطراتش را از دوران کودکی و ظلم هایی که از سوی حکومت وقت بر ایل رفته برای فرزند خود روایت می کند. در این روایت مشخص می شود خدایار خان که از بزرگان ایل است قصد دارد تا به وسیله برادرزاده اش حیدر، یکی از روحانیون مبارز را از راه منطقه بازفت به جنوب برده تا از دست عوامل حکومت دورش سازد. از سویی گرگیج یکی از عوامل حکومت به دنبال دستگیری آنهاست و...

این تله فیلم چهارشنبه ۱۸ شهریور، ساعت ۲۳ روی آنتن شبکه شما می رود.