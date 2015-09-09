صادرات محصولات کشاورزی لرستان ۲۹۴ درصد رشد یافت

به گزارش خبرنگار مهر، مهرداد غضنفری ظهر چهارشنبه در بیست و یکمین گردهمایی سالانه تحقیقات کشاورزی دیم لرستان به افزایش ۷۴ درصدی خرید گندم طی دو سال اخیر در استان اشاره کرد و اظهار داشت: همچنین در حوزه صادرات محصولات کشاورزی ۲۹۴ درصد نسبت به سال گذشته رشد داشتیم.

وی از رشد ۶۰۰ درصدی صادرات حوزه دام استان خبر داد و افزود: سال گذشته ۱۰۰ هزار راس دام سبک از لرستان صادر شد و امسال نیز قرارداد ۱۰۰ هزار راسی دیگر برای صدور منعقد شده است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی لرستان با اشاره به اینکه لرستان رتبه اول در تولید ماهیان سردآبی در بین استان های غیر ساحلی کشور را دارد بیان د اشت: اخیرا دو مجتمع بزرگ هزار و ۵۰۰ تنی تولید ماهیان سردآبی در استان افتتاح شد.

غضنفری افزود: عملیات ساخت بزرگترین مجتمع ماهیان سردآبی کشور در منطقه سپیددشت خرم آباد با ظرفیتی شش هزار تنی آغاز شده است که اشتغال زایی فراوانی در پی خواهد داشت.

وی به رشد بین ۲۰۰ تا ۳۰۰ درصدی اعتبارات عمرانی بخش کشاورزی استان اشاره کرد و گفت: عمده اعتبارات سفر هیئت دولت به لرستان به بحث تامین آب اختصاص یافت و از این طریق حدود هشت ایستگاه پمپاژ آب از بین ۱۲ ایستگاه موجود در استان به بهره برداری رسید.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی لرستان با اشاره به اینکه با بهره برداری تمامی ایستگاه های پمپاژ آب حدود ۹ هزار هکتار از اراضی دیم استان به آبی تبدیل خواهد شد عنوان کرد: در اراضی تحت پوشش این ایستگاه های پمپاژ کار اجرای سیستم های آبیاری مدرن هم صورت می گیرد.

غضنفری از افتتاح ۱۲۷ پروژه در هفته دولت امسال خبر داد و افزود: اعتبار صرف شده برای بهره برداری از این پروژه ها حدود ۹۰ میلیارد تومان بود و اشتغال چشمگیری از این طریق حاصل شد.

وی تصریح کرد: از ۸۰۰ هزار هکتار اراضی استان ۶۰۰ هزار هکتار آن ها دیم بوده و درآمد اغلب کشاورزان لرستانی ناشی از کشت عرصه های دیم است.