میثم معزی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: با توجه به اینکه شدت گرد و غبار شب گذشته در اهواز بسیار بالا بود، انتظار مراجعه تعداد بسیاری از مردم را به بیمارستانها داشتیم. اما خوشبختانه میزان مراجعه کنندگان به بیمارستانهای این شهر کم بود.
وی افزود: بیمارستان امام که بیمارستان مرکزی تنفسی است، از ساعت ۲۲ شب گذشته تا امروز ۶ نفر مراجعه کننده داشته است. این بیماران با تنگی نفس به بیمارستان مراجعه کرده و علت مراجعه آنها نیز عود بیماری مراجعه کندگان بود.
مدیرامور بیمارستانی دانشگاه علوم پزشکی اهواز تصریح کرد: هفت مورد مراجعه به بیمارستان گلستان داشتیم که دو نفر از آنها اطفال و پنج نفر نیز بزرگسال بودند. علت مراجعه پنج بیمار بزرگسال به این بیمارستان به خاطر عود بیماری بوده است.
معزی بیان کرد: تمام بیماران فوق با حال عمومی خوبی از بیمارستان مرخص شدند. بیمارستان رازی و سینا هیچ مراجعه کنندهای نداشتند. یک ماه گذشته نیز که گرد و غبار را شاهد بودیم، حدود ۵۰ بیمار تنفسی به بیمارستانها مراجعه کردند.
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