به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت رسمی باشگاه پرسپولیس، مصطفی قنبرپور درباره شرایط فعلی پرسپولیس گفت: تمرینات خوبی را دنبال می‌کنیم. شرایط خوبی وجود دارد و بعد از پیروزی که به دست آوردیم تا شرایطی که داشتیم را پشت سر بگذاریم. الان بازیکنان انگیزه زیادی برای شروع بازی‌ها دارند. تنها مساله ما این است که ملی‌پوشان هم بیایند تا جمع تیم کامل شود.

وی درباره مشکلاتی که هفته گذشته پیش آمد، ادامه داد: در هر تیمی مشکلات خاص آن وجود دارد ولی به هر حال مسائل پرسپولیس بیشتر مورد توجه و بحث قرار می‌گیرد اما از یک سو با توجه به غیرت و انگیزه‌ای که در بازیکنان وجود دارد و از سوی دیگر با توجه به تلاش‌ها و اقداماتی که مدیریت باشگاه انجام می‌دهد و اثرات آن در حال معلوم شدن است، اکنون شرایط خوبی داریم و به امید خدا این شرایط بهتر خواهد شد.

مربی تیم فوتبال پرسپولیس در مورد بحث‌هایی که درباره نحوه کار در کادر فنی وجود دارد خاطرنشان کرد: همه چیز در جمع کادر فنی روشن و شفاف است. همکاری صمیمی و هماهنگی داریم و تعامل لازم وجود دارد. قرار نیست جزء به جزء همه مسائل مطرح شود. برانکو ایوانکوویچ در مواردی که صلاح می‌داند نظرات دستیاران را می‌خواهد.

قنبرپور ادامه داد:شخصا من هم نظراتم را می‌گویم. گاهی همان کار انجام شد، گاهی نه. قرار نیست ما بگوییم سرمربی چه کند. او بعد از گرفتن همه نظرات و بررسی همه مسائل به عنوان فردی که روی امور احاطه دارد تصمیم‌گیری می‌کند. این یک قاعده در تمام دنیا است که سرمربی به کادر می‌گوید، چه کنند. وظایف هم تفکیک می‌شود. ما قبل و بعد از هر بازی درباره تیم و حریفان صحبت می‌کنیم. این یک تفکر نادرست است که همه مسائل یک تیم در همان ۹۰ تا ۱۰۰ دقیقه تمرین است. برای بازیکنان هم اینطور نیست و برای کادر فنی، زمان تمرین فقط بخشی از کار است.

وی تصریح کرد: قرار نیست در تیم برای نشان دادن خودمان کار کنیم چون در این صورت مفهوم کار تیمی از بین می‌رود. وقتی می‌گوییم «کمک مربی» تکلیف روشن است، یعنی باید در قالب چارچوبی که تعریف شده هر کمکی می‌توانید برای موفقیت تیم انجام بدهید. این کمک گاهی در حوزه مسائل فنی است، گاهی به مسائل روحی و روانی برمی‌گردد. مهم این است که در پرسپولیس یک کار منسجم و منظم انجام می‌دهیم.

دستیار برانکو ایوانکویچ در پایان افزود: خوشبختانه در حال حاضر شرایط خوبی داریم و فقط منتظریم بچه‌های ملی پوش را سالم تحویل بگیریم. هواداران متعصب و خوش غیرت هم داریم که نشان دادند در شرایط سخت، چقدر با فکر عمل می‌کنند و واقعا کارشان در بازگرداندن روانی تیم به شرایط مطلوب، فوق‌العاده بود. حالا همه باید با هم تلاش کنیم که بخشی از این دین را به آنها ادا کنیم.