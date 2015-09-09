به گزارش خبرنگار مهر، عیسی کلانتری ظهر چهارشنبه در همایش بحران آب و مسئولیت پذیری اجتماعی که در سالن تربیت معلم قزوین برگزار شد اظهار داشت: در توسعه پایدار باید چهار اصل مهم رعایت شود تا پیامدهای زیست محیطی و اقتصادی و بحران زا نداشته باشد و نسل آینده را درگیر نکند.

وی افزود: توسعه پایدار باید به گونه ای باشد که مسائل اجتماعی را به هم نریزد، توجیه اقتصادی داشته باشد، حقوق نسل های آینده و محیطزیست را حفظ کند که در مورد آب این مسائل رعایت نشده لذا کشور وارد بحرانی شده که خروج ازآن بسیار سخت و هزینه بر و نیازمند تدبیر و برنامه ریزی است.

وی گفت: امروزه ۵۰۰ میلیون مترمکعب آب استاتیک، ۳۰۰ میلیون مترمکعب آب شور و ۲۰۰ میلیارد مترمکعب آب شیرین داریم که از آب شیرین ۱۴۰ میلیارد مترمکعب را مصرف و هزینه کرده ایم و نسل های آینده با کویر مواجه خواهند شد.

دانستن اطلاعات حوزه آب حق مردم است

مشاور معاون اول رئیس جمهور در امور آب بیان کرد: یکی از دلایلی که امروز با مشکل مواجه شده ایم این است که همه آمار مربوط به بحران آب را محرمانه نگه داشتیم و به مردم نگفتیم و هرکس چاهی زد و اضافه برداشتی داشت توجه نکردیم و امروز با بحران جدی مواجهیم و با آنکه آثارش دیده می شود هنوز نگران نشده ایم.

کلانتری اظهارداشت: در مشهد برداشت آب های تجدیدپذیر ۱۵۰ درصد است و خشک شدن دریاچه ارومیه موجب ایجاد ۱۳ میلیارد تن نمک شده که گردوغبار آن به قزوین و تهران هم خواهد رسید و اگر تبریز و ارومیه غیرقابل سکونت شود باید هزاران میلیارد تومان برای جابجایی مردم هزینه کنیم.

مرگ سرزمینی در شرف وقوع است

وی اضافه کرد: در چند سال اخیر متوسط بارندگی ها به کمتر از ۲۰۰ میلیمتر رسیده و برف به باران تبدیل شده و روان آبها تا ۵۰ درصد کم شده و با برداشت سه برابری از ظرفیت آبهای زیرزمینی در آستانه کویری شدن دشتها هستیم و خطر را جدی نگرفته ایم.

کلانتری اظهارداشت: در فرسایش خاک در ردیف سه کشور اول جهان هستیم و سالانه دو میلیارد و ۱۰۰ میلیون تن خاک را فرسوده می کنیم و در کنار استفاده بی رویه از مراتع، زدن چاههای غیرمجاز، اضافه برداشت از چاه مجاز و بهره برداری بی رویه سرمایه های خود را نابود کرده ایم.

وی بیان کرد: همین امروز باید اقدام کنیم تا حجم مصرف منابع آبی کشور ۴۲ میلیارد مترمکعب کاهش یابد و با هر روشی باید این کار اجرایی شود.

کلانتری تصریح کرد: انقلاب نکردیم که کشور را خشک کنیم و تمدن چندین هزار ساله را از بین ببریم، امروز حفظ سرزمین مهمتر از تولید است، اگر به هشدار کارشناسان که خشک شدن دریاچه ارومیه را پیش بینی کرده بودند توجه می کردیم امروز با بحران توفان نمک روبه رو نبودیم.

دبیرخانه کشاورز ایران گفت: سدسازی های غلط، منطقه ای کردن شرکت های آب استانی، سیاست های کلان اقتصادی غلط و تصویب قوانین نامناسب باعث شد امروز بحران کم آبی کشور را به جد تهدید کند و اگر تدبیر نکنیم نسل های آینده با مشکل جدی مواجه خواهند بود.

مشاور معاون اول رئیس جمهور در امور آب گفت: در دنیا فقط ۳ کشور بیش از ۴۰ درصد از آب های سطحی استفاده می کنند که مصر با ۴۳ درصد و کشور چاد ۴۷ درصد اما مصرف کشور ایران به میزان ۸۶ درصد است که در صورت اصلاح نکردن میزان مصرف باید منتظر حوادث ناگواری باشیم.

دبیرکل خانه کشاورز یادآور شد: متاسفانه فرهنگ استفاده درست از آب در کشور ما نهادینه نشده به طوری که با افزایش جمعیت کشور بر میزان مصرف آب نیز روز به روز افزوده می شود.

وی اضافه کرد: متاسفانه در مقطعی برخی نمایندگان هم که دنبال منافع منطقه ای حوزه انتخابیه خود بودند شرکت های آب منطقه ای را استانی کردند که خطا آغاز شد زیرا هنگامی که مدیریت آب سیاسی شود باید منتظر عواقب زیست محیطی آن بود و به جای مدیریت یکپارچه مدیران استانها تصمیم گیرنده شدند و منافع ملی نادیده گرفته شد.

وی بیان کرد: از ۷۶۴ هزار حلقه چاه موجود کشور تعداد ۳۷۰ هزار حلقه غیرمجاز است، با این روش کشور مدیریت نمی شود بلکه باید هم قوانین اصلاح شده و هم تولید و کشت را اصلاح کنیم و بدانیم اگر چشم خود را روی حتی یک حلقه چاه غیرمجاز ببندیم فاتحه خود را خوانده ایم و باید پاسخگوی نسل های آینده باشیم.

بحران آبی استان قزوین را جدی بگیرید

مشاور معاون اول رئیس جمهور در امور آب یادآور شد: در استان قزوین که ۶۰۰ میلیون مترمکعب کسری آب دارید باید خودتان وارد کار شوید و با کاهش ۲۲ درصدی مصارف از بحران خارج شوید و به جای دادن مجوزهای اضافی در دامداری و کشاورزی باید با کم آبی همزیستی داشته باشید و خود را هماهنگ کنید.