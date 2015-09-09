بیش از ۲۰۰ انشعاب غیر مجاز در پاکدشت شناسایی شد

به گزارش خبرنگار مهر، ظهر چهارشنبه علیرضا کارگری مدیر آب و فاضلاب جنوبشرق استان تهران در جمع خبرنگاران با اشاره به تلاش های انجام شده برای شناسایی انشعاب های غیرمجاز اظهار داشت: آب و فاضلاب جنوبشرق استان تهران با استفاده از کارشناسان خود، انشعابات غیر مجاز را شناسایی می کنند.

وی افزود: امروز کشور با بحران کم آبی مواجه است و باید از همه عواملی که این بحران را تشدید کرده، جلوگیری به عمل آید به همین خاطر آب و فاضلاب رسالت خطیری در این عرصه بر دوش دارد.

کارگری ادامه داد: کسانی که از انشعاب غیر مجاز استفاده می کنند، حقوق افرادی را که از انشعاب مجاز بهره می برند، زیر پا می گذارند.

وی افزود: زمانی که انشعاب غیر مجاز توسط مأموران آب و فاضلاب شناسایی می شود، نسبت به قطع آن اقدام و افرادی که از این نوع انشعابات استفاده می کنند به مراجع ذی صلاح معرفی می شوند.

کارگری ادامه داد: آب و فاضلاب جنوبشرق استان تهران تلاش دارد تا با استفاده از ظرفیت ها و پتانسیل های موجود و قابل استفاده، نسبت به برخورد با تخلفات انجام شده، نهایت دقت را داشته و از چالش های پیش روی آبرسانی مطلوب به مردم بکاهد.

وی اضافه کرد: در شهرستان پاکدشت بیش از ۲۰۰ انشعاب غیرمجاز شناسایی و پس از تلاش های انجام شده، تعداد زیادی از این انشعابات با طی کردن مراحل قانونی و تکمیل پرونده، به انشعاب مجاز تبدیل شدند.

کارگری عنوان کرد: مقابله با انشعاب های غیر مجاز در شهرستان های مختلف جنوبشرق استان تهران ادامه دارد و در آینده آمارهای لازم در این زمینه ارائه خواهد شد.

وی بیان داشت: انشعاب های غیر مجاز با توجه به چالش های کم آبی در کشور، یک تهدید تلقی می شوند به همین خاطر در صورت شناسایی این موارد، نسبت به قطع این انشعابات اقدام خواهد شد.