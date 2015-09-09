دانشگاه صنعتی از ظرفیت علمی خود برای پیشگیری از سرطان استفاده کند

به گزارش خبرنگار مهر، حسین سیستانی ظهر چهارشنبه در همایش ملی ارتقای ایمنی و رونق صنعت غذایی اظهار داشت: بروز سرطان‌های متعدد و مختلف در کشور نه تنها هزینه‌های گزافی را به سیستم سلامت کشور وارد کرده، بلکه جامعه پزشکی کشور و مسئولان را نیز با مشکلات فراوانی روبرو کرده است.

وی بیان داشت: جامعه علمی کشور و به ویژه دانشگاه‌ها می‌توانند در این مسیر به مسئولان کشوری کمک کنند به عنوان نمونه دانشگاه صنعتی اصفهان با توجه به رتبه بالای خود در میان دانشگاه‌های بین‌المللی می‌تواند ظرفیت‌های خود را در این مسیر به خدمت بگیرد.

معاون مدیریت و منابع انسانی استانداری اصفهان نقش شرکت‌های دانش بنیان را در کمک به امنیت غذایی مؤثر دانست و اظهار کرد: این شرکت‌ها با استفاده از فنون و ظرفیت‌های خود و با تأکید بر رویکرد اسلامی می‌توانند به ارتقای امنیت غذایی کمک کنند.

وی اظهار داشت: دسترسی مردم به غذای کافی براساس سه مؤلفه موجود بودن، پایداری و دریافت غذا مهمترین تعریف سلامت غذایی در جهانی است که با پدیده‌هایی مانند آلودگی به فلزات سنگی و افزایش رو به رشد جمعیت تهدید می‌شود.

سیستانی افزود: امروز یک میلیارد گرسنه واقعی در جهان زندگی می‌کنند که از پرداخت هزینه بیش از یک دلار برای وعده های غذایی خود ناتوان هستند.

وی با اعتقاد به اینکه جهان از عدم تعادل غذایی رنج می‌برد، گفت: سوء تغذیه ناشی از چاقی از یک سو و بروز بیماری‌های مهلکی مانند انفارکتوس و دیابت از سوی دیگر تنها گوشه‌ای از مشکلات و تبعات تغذیه سالم در قرن ۲۱ است.

معاون مدیریت و منابع انسانی استانداری اصفهان اعلام کرد: این در حالی است که نابودی محیط زیست، استفاده نادرست از آب، فرسایش خاک و انتشار گازهای گلخانه ای توسط انسان به تشدید این مشکلات در عصر حاضر افزوده است.

وی با تأکید بر لزوم ارتقای امنیت غذایی و توجه به آن، اضافه کرد: امروز وظیفه اصلی مسئولان در همه سطوح تلاش برای ارتقای امنیت غذایی مردم است چرا که سلامت فردی و اجتماعی انسانها به غذای سالم وابسته است.