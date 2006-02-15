تحريم ايران اوضاع را پيچيده تر خواهد كرد

به گزارش خبرگزاري "مهر" به نقل از خبرگزاري فرانسه از اتريش ، "سرگئي لاوروف" كه پس از ديدار خود با " اورسولا پلاسنيك" وزير امور خارجه اتريش درجمع خبرنگاران صحبت مي كرد، افزود : تحريم كمكي نخواهد كرد وهرگز براي يافتن راه حلي براي اين مساله ، كمكي نخواهد كرد. تحريم ها تنها مقدمه و سرآغازي براي بدتر شدن اوضاع است ".

لاوروف همچنين تائيد كرد كه كشورش در هفته آتي با ايراني ها ديدار و در خصوص پيشنهاد روسيه درباره پروژه مشترك غني سازي گفتگو خواهد كرد.

به گفته وي پيشنهاد مسكو بخشي از يك سري از اقدامات خواهد بود تا ايران به غني سازي اورانيوم خود پايان دادن و با اتحاديه اروپا به گفتگو باز گردد.

پلاسنيك نيز از ايران خواست غني سازي اورانيوم و كار بر روي چرخه سوخت را كه در اين هفته آغاز كرده است، كنار بگذارد.

وي با اشاره به غني سازي گفت: ما از ايران مي خواهم تا اين گام و مرحله را عوض كند.