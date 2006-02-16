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۲۷ بهمن ۱۳۸۴، ۸:۳۷

دبير كل شوراي جهاني كليساها:

موضوعات ديني بايد با دقت بيشتري بررسي و مطرح شوند

دبير كل شوراي جهاني كليساها در نهمين همايش اين شورا كه از 25 بهمن ماه آغاز و تا 4 اسفند ادامه دارد با اشاره به آزادي بيان تأكيد كرد موضوعاتي كه با ديدگاه هاي ديني در ارتباط هستند بايد با دقت بيشتري بررسي و مطرح شوند.

به گزارش خبرنگار گروه دين و انديشه "مهر"، دكتر ساموئل كوبيا، دبير كل شوراي جهاني كليساها در اين همايش جهاني ده روزه ضمن تأكيد بر گفتگوي ديني با اسلام اظهار داشت: آزادي بيان يكي از حقوق اوليه بشر است، اما اين آزادي حق ارائه هر مطلبي را به هر دليلي فراهم نمي كند و نمي توان با استناد به آن كرامت انسان و همان آزادي كه برپايه آن قرار گرفته را تحقير كرد.

كوبيا، كه يك كشيش متديست اهل كنيا است افزود: مسلمانان و مسيحيان مسئوليت دارند با يكديگر همكاري كرده و بحران به وجود آمده را خاتمه دهند.

انتظار مي رود در اين همايش بزرگ نقش كليساهاي مسيحي و سنتهاي دمكراتيك در عصر ظهور تروريسم به بحث و بررسي گذاشته شود.

كاردينال والتر كاسپر، رئيس شوراي پاپي اتحاد مسيحيت در پيامي كه از طرف پاپ قرائت كرد، اهميت نزديكي معنوي با اهداف شوراي جهاني كليساها را مورد تأكيد قرار داد.

اين همايش به موضوعات گسترده اي چون مبارزه با ايدز، قاچاق انسان و كمك به برنامه هاي خيريه در سطح جهان مي پردازد.

کد مطلب 291197

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