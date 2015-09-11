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۲۰ شهریور ۱۳۹۴، ۱۰:۵۰

معاون پژوهشی دانشگاه خبر داد:

تدوین راهبردهای پژوهشی دانشگاه مازندران تا مهرماه

تدوین راهبردهای پژوهشی دانشگاه مازندران تا مهرماه

معاون پژوهشی دانشگاه مازندران با بیان اینکه برنامه های راهبردی این دانشگاه در گذشته بسیار کلی بوده است، گفت: تدوین برنامه راهبردی پژوهشی جدید این دانشگاه تا مهرماه به پایان می رسد.

مسلم منصور لکورج در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: برنامه های راهبردی که تاکنون برای دانشگاه مازندران تدوین شده بود بسیار کلی بود و روند اجرای ماموریت ها مشخص نبود.

وی بیان کرد: در برنامه راهبردی جدید پژوهشی این دانشگاه اولویت های تحقیقاتی براساس نیاز استان تعیین شده اند و پس از ابلاغ این برنامه فعالیت های پژوهشی با محوریت این اولویت ها دنبال خواهد شد.

معاون پژوهشی دانشگاه مازندران تاکید کرد: تاکنون ۸۰ درصد برنامه های راهبردی این دانشگاه تدوین شده و امیداوریم تا پایان شهریورماه این برنامه به طور کامل تدوین و نهایی شود.

منصور لکورج خاطرنشان کرد: همچنین برنامه داریم پژوهش های کاربردی که توسط دانشجویان و اساتید در دانشگاه انجام می شود را جزء اولویت های پژوهشی دانشگاه قرار دهیم.

کد مطلب 2911973

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