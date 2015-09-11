تدوین راهبردهای پژوهشی دانشگاه مازندران تا مهرماه

مسلم منصور لکورج در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: برنامه های راهبردی که تاکنون برای دانشگاه مازندران تدوین شده بود بسیار کلی بود و روند اجرای ماموریت ها مشخص نبود.

وی بیان کرد: در برنامه راهبردی جدید پژوهشی این دانشگاه اولویت های تحقیقاتی براساس نیاز استان تعیین شده اند و پس از ابلاغ این برنامه فعالیت های پژوهشی با محوریت این اولویت ها دنبال خواهد شد.

معاون پژوهشی دانشگاه مازندران تاکید کرد: تاکنون ۸۰ درصد برنامه های راهبردی این دانشگاه تدوین شده و امیداوریم تا پایان شهریورماه این برنامه به طور کامل تدوین و نهایی شود.

منصور لکورج خاطرنشان کرد: همچنین برنامه داریم پژوهش های کاربردی که توسط دانشجویان و اساتید در دانشگاه انجام می شود را جزء اولویت های پژوهشی دانشگاه قرار دهیم.