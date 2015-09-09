مجتبي حسينخاني، عضو شوراي مركزي حزب نداي ايرانيان در گفتگو با خبرنگار مهر با گلايه از برخي مصاحبه ها در جهت انشقاق، تفرقه و تشتت در گروه‌های اصلاح‌طلب اظهار کرد: شايسته است احزاب و تشكل‌ها به كارهاي ايجابي خودبپردازند.

وی افزود: اينكه فردی که زمانی مسئول خبرگزاری جمهوری اسلامی در کشور بوده در مصاحبه اي رسمي با هفته نامه صدا بگوید اميدواريم اعضاي حزب نداي ايرانيان به حزب مورد نظر ايشان بپيوندند و در واقع در آرزوي شكست حزبي فراگير مانند نداي ايرانيان باشند، به نوعي بي اخلاقي سياسي است.

حسینخانی گفت: البته اين بي اخلاقي هنگامي بيشتر نمايان مي‌شود که هرروز شايعه جدايي افراد مطرح حزب از افراد نزديك به اين احزاب در فضای مجازی منتشر مي‌شود.

عضو شورای مرکزی حزب ندای ایرانیان تاکید کرد: باید به اين نكته توجه كرد كه اگر جنگ رواني و جنجال مطبوعاتي و ملكوك كردن چهره هاي كشور مي توانست سودي به حال آقایان برساند، در گذشته مي‌رساند. بهتر است اين دوستان براي معضلات كشور فكري بكنند و اگر توان ارايه برنامه دارند عرضه نمايند تا اينكه نگران اعضاي احزاب ديگر باشند.

وی تصریح کرد: روزگاري بزرگان همه را توصيه به اخلاق اسلامي مي‌كردند، اما اينك بايد با صداي بلند بگوييم اخلاق اسلامي پيش كش شما، اگر اخلاق جوانمردانه را تجربه كنيد حتما درخواهید یافت كه گذشته، حال با آينده‌تان متفاوت مي‌شود.

حسینخانی افزود: ما براي خوشايند كسي دور هم جمع نشديم و حزب را تشكيل نداديم كه اينك براي خوشايند آن افراد حزب را تعطيل كنيم.

عضو شورای مرکزی حزب ندای ایرانیان تاکید کرد: گفتمان ندا بر سه پايه تعامل، مدارا و اصلاحات گام به گام و توسعه پايدار مورد اقبال طيف وسيعي از نخبگان و مردم علاقمند به اصلاحات قرار گرفته است. اصلاحات مدنظر نداي ايرانيان اصلاحاتي همه جانبه اما گام به گام و با نگاه به جامعه و خواسته‌هاي جامعه است.

وی گفت: ما با اعتماد و ايمان به مسيرمان از هر حركت ضد ندايي كه توسط دوستان نادان و دشمنان دانا ميشود هراسي نداريم، چون مي‌دانيم مردم و جوانان ما عقل و وجدان اجاره‌ايي ندارند وبا عقل وبينش سياسي خود سره را از نا سره تشخيص ميدهند.

حسينخاني در پايان اظهار داشت: ما به جد انتظار داريم بزرگان اصلاحات كه به اخلاق سياسي پاييند ميباشند با اين بي اخلاقي ها برخورد كنند و به دوستان تذكر لازم را بدهند.