آمادگی بانک ملت برای خرید تجهیزات امدادی هلال احمر

به گزارش خبرگزاری مهر، علی رستگار، مدیرعامل بانک ملت در مراسم انعقاد تفاهم نامه همکاری میان جمعیت هلال احمر و بانک ملت که ظهر امروز در ساختمان مرکزی بانک ملت برگزار شد، گفت: این بانک با جمعیت هلال احمر از سالیان گذشته فعالیت های مشترکی بسیاری را انجام داده اند و بر اساس تفاهم نامه جدید که امروز منعقد شد نیز این فعالیت های مشترک همچنان ادامه خواهد داشت.

وی با بیان اینکه بانک ملت به منظور تامین اعتبارات لازم برای خریداری تجهیزات امدادی فعالیت های بسیاری را انجام داد، اضافه کرد: با تامین اعتبارات برای تهیه تجهیزات امدادی مورد نیاز هلال احمر، ارائه خدمات به مردم بیش از گذشته گسترش می یابد.

رستگار ادامه داد: مدیران ارشد بانک ملت با انجام مکاتبات متعدد موفق شدند به وعده ای که به جمعیت هلال احمر در زمینه تامین اعتبارات لازم به منظور خریداری تجهیزات امدادی داده بودند، جامه عمل بپوشانند.

مدیرعامل بانک ملت تصریح کرد: براساس فرمایشات مقام معظم رهبری در زمینه اقتصاد مقاومتی در کشور، بانک ملت این افتخار را دارد که در با نهادینه کردن اقتصاد مقاومتی در این بانک، فعالیت های قابل قبولی انجام دهد و می توان بانک ملت را نماد تحقق اقتصاد مقاومتی در بانکداری کشور دانست.

وی با اشاره به فعالیت های گسترده بانک ملت در پروژه های عمرانی و جهادی کشور تاکید کرد: خرید تضمینی گندم از کشاورزان در سال گذشته و امسال، گازرسانی به مناطق محروم کشور و همچنین تکمیل پالایشگاه های جنوب کشور به منظور تامین سلامت و حفظ محیط زیست از جمله مواردی است که بانک ملت در آن مشارکت داشته است.

رستگار از آمادگی بانک ملت به منظور همکاری با شرکت های دانش بنیان هلال احمر خبر داد و یادآور شد: بانک ملت این آمادگی را دارد تا به شرکت های دانش بنیان در زمینه تبدیل دانش به محصول و تجاری سازی آن همکاری کند؛ البته در حال حاضر این بانک با بسیاری از دانشگاه ها در زمینه تبدیل دانش به محصول همکاری های لازم را دارد.

وی در پایان آمادگی خود را در زمینه گسترش همکاری ها با هلال احمر در زمینه تقویت شرکت های زیرمجموعه اعلام کرد.