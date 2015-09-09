طرح قرآنی «۱۴۴۹» به سرانجام رسید/ سرافراز پیام داد

به گزارش خبرنگار مهر، اختتامیه طرح قرآنی «۱۴۴۹ قرآن کتاب زندگی» با حضور علی اصغر پورمحمدی معاون سیما، محمد احسانی مدیر شبکه یک سیما، بهرام محمدی نیا مدیر شبکه قرآن سیما، محمد حسن ابوترابی فرد نایب رئیس مجلس، پورمحمدی معاون سیما، پورحسین قائم مقام سیما، مسعود گرجی رییس حوزه ریاست سازمان، احسانی مدیر شبکه یک، محمدزاده مدیر رادیو قرآن و ... امروز چهارشنبه ۱۸ شهریور در مرکز همایش های بین المللی صدا و سیما برگزار شد.

اجرای این برنامه را اقبال واحدی و هادی ربیعی برعهده داشتند. در ابتدای برنامه بهرام محمدی نیا پشت تریبون قرار گرفت و با اشاره به سالروز ۱۷ شهریور و یاد شهدای انقلاب اعلام کرد حسن ختام طرح قرآنی «۱۴۴۹» این است که مراسم در روز دحوالارض که از روزهای مبارک سال است برگزار می شود.

وی با اشاره به هدایت ها و راهنمایی های رهبر انقلاب در خصوص مسائل قرآنی و همچنین ضمن تشکر از امامان جمعه، نمایندگان مجلس و ... برای همراهی با طرح «۱۴۴۹» عنون کرد: این طرح از سال ۸۶ با عنوان طرح «۱۴۴۱» آغاز شد و طی این دوره ۹ ساله ۵۴ سوره قرآن مورد توجه قرار گرفت.

مدیر شبکه قرآن سیما اضافه کرد: ما در سال‌های قبل این طرح را به صورت موضوعی جلو می بردیم با این حال حدود ۵۴ سوره قرآن و هزار و ۶۵۹ آیه مورد توجه قرار گرفت و امیدواریم در ادامه این حرکت بتوانیم آنچنان که رهبر انقلاب خواسته اند ۱۰ میلیون حافظ را در یک روند داشته باشیم.

محمدی نیا با اشاره به اینکه نهادهای مختلفی از جمله وزارت آموزش و پرورش، کانون های هنری و فرهنگی مساجد و... باید برای اجرای این طرح دست به دست هم دهند، گفت: در داخل سازمان صدا و سیما شبکه های مختلف همراهی خوبی را برای پوشش این طرح داشته اند. خوشبختانه ۳۰۰ هزار کتاب از سوی نهادهای همکاری چاپ شد و در مراکز مختلف مورد استفاده قرار گرفت و بیشتر از یک میلیون ۶۰۰ هزار نفر تحت آموزش قرار گرفتند.

وی با اشاره به تاثیر طرح «۱۴۴۹» عنوان کرد: بیشتر از ۱۱ هزار نفر به ما پیامک دادند که همراه با برنامه و طرح ۱۴۴۹ سوره یاسین را حفظ کرده اند.

محمدی نیا در پیام سخنان خود پیام محمد سرافراز رئیس سازمان صدا و سیما را برای مخاطبان خواند.

در این پیام آمده است: «قرآن کریم رسانه الهی و محور هدایت انسان است زیرا هدایت و معرفت در دریای بیکران آن نهفته است، پیام قرآن برترین پیام هدایتگر برای بشر در طول تاریخ و برای تمام اعصار است و ما را به استوارترین راه‌ها فرا می خواند. قرآن کریم به عنوان معجزه پیامبر خاتم جایگاه برتری در میان کتب آسمانی دارد که می تواند در هر رسانه ای متجلی شود.

نگاه مقام معظم رهبری به مقوله قرآن به عنوان یک رسانه موثر و عرضه آن از طریق شبکه های رادیویی و تلویزیونی چشم انداز روشنی از این هنر اسلامی را پیش روی جهانیان ترسیم کرده و موجب اثرگذاری چند برابری آن شده است.

بدون تردید اقبال روزافزون آحاد جامعه به ویژه قشر جوان به قرآن یکی از برکات انقلاب اسلامی و بهره گیری از ظرفیت های بی بدیل رسانه ملی در افشاندن عطر قرآن در سطح جامعه بوده است. در این راستا ترویج مفاهیم قرآن کریم و تعالیم عالیه آن به عنوان بنیادی ترین راهبرد رسانه ملی دست اندرکاران پرتلاش این رسانه را بر آن داشت تا با گسترش برنامه ها و طرح های قرآنی دستاوردهای بیشماری را در این حوزه خلق نمایند.

خرسندیم که برای نهمین سال پیاپی طرح بزرگ قرآنی ۱۴۴۹ با محوریت حفظ سوره مبارکه یاسین و با همکاری نهادهای قرآنی کشور برگزار و با اقبال فراوان مخاطبان ارزشمند رسانه ملی مواجه شده است.

تلاش تمامی دست اندرکاران و عواملی که همدلانه به اجرای این طرح بزرگ قرآنی همت گماشته اند شایسته تقدیر و سپاس بیکر است.»

این برنامه به صورت زنده از شبکه قرآن سیما و رادیو قرآن روی آنتن می رود.

در این مراسم توسط علی اصغر پورمحمدی معاون سیما، حسن ابوترابی فرد نماینده مجلس و نسرین آبروانی معاون صدا از مادر و خواهر شهید نعمتی جم تجلیل به عمل آمد.