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۲۰ شهریور ۱۳۹۴، ۱۱:۲۵

توسط محققان کشور ؛

لیزری برای درمان ضایعات پوستی ساخته شد

لیزری برای درمان ضایعات پوستی ساخته شد

محققان ایرانی موفق به ساخت دستگاهی لیزری شدند که به وسیله آن ضایعات سطحی پوست درمان می شوند.

به گزارش خبرنگار مهر، مرکز ملی علوم و فنون لیزر ایران به عنوان یک مرکز تحقیقاتی در زمینه فناوری لیزر، با هدف توسعه دانش لیزر در کشور تاسیس شده که طرح های کلانی برای دستیابی به فناوری های ساخت انواع لیزر ها را در حوزه کاربردهای مختلف اجرایی کرده است.

محققان این مرکز به دانش فنی ساخت انواع لیزرهای پزشکی با کاربردهای بالینی دست یافته اند که این لیزرها با گذراندن استانداردهای لازم، موفق به اخذ پروانه ساخت از اداره کل تجهیزات پزشکی شده اند.

تلاش های این محققان در مرکز علوم و فنون لیزر  منجر به ساخت دستگاهی با عنوان لیزر co۲ زیبایی شد. این دستگاه دارای چهار روش کاری است که از آن برای درمان ضایعات سطحی پوست و جوان سازی استفاده می شود.

توان قابل تنظیم تا ۳۰ وات و امکان تنظیم پارامترهای مختلف از قبیل پهنای پالس و فرکانس، طیف وسیعی از درمان ها را توسط این دستگاه فراهم می سازد.

پرتوهای لیزر توسط یک بازوی متحرک به طول ۱۳۰ سانتیمتر و با درجه آزادی بالا منتقل می شوند.

در دستگاه لیزر co۲زیبایی سطح درمان توسط دوربین و یک صفحه نمایش قابل رویت هستند که می توان در صورت نیاز عملیات درمان را مشاهده یا حتی ذخیره کرد.

کد مطلب 2912022

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