بازگشت دستیار اول برانکو به جمع سرخپوشان

به گزارش خبرنگار مهر، تمرین امروز تیم فوتبال پرسپولیس در شرایطی برگزار شد که دستیار اول برانکو ایوانکویچ پس از ۱۰ روز مرخصی به تمرینات بازگشت. حاشیه های این تمرین را در زیر می خوانید:

* این تمرین ساعت ۱۷ با صحبت های کادر فنی آغاز شد و بازیکنان با گرم کردن بدنهایشان تمرین را به صورت رسمی آغاز کردند.

* آندره پانادیچ پس از مرخصی ۱۰ روزه از امروز در تمرینات شرکت کرد.

* از این تمرین استقبال چندانی به عمل نیامده بود و تنها حدود ۱۰ هوادار در این تمرین حضور پیدا کردند.

* دروازه بانها از ابتدا زیر نظر ایگور پانادیچ تمرینات اختصاصی شان را پیگیری کردند این در شرایطی بود که مرتضی قدیمی پور در این جلسه تمرینی غایب بود.

* برانکو ایوانکویچ اکثر زمان این تمرین را به مرور کارهای تاکتیکی و تکنیکی اختصاص داد.

* عناصر هجومی تیم زیر نظر آندره پانادیچ و ایگور پانادیچ به پاسکاری پشت محوطه جریمه و شوت زنی از فواصل دور پرداختند. مدافعان نیز زیر نظر مصطفی قنبرپور و برانکو ایوانکویچ نحوه صحیح پوشش را آموزش می دیدند.

* سوشا مکانی در هر فرصتی که پیدا می کرد به پنالتی زدن به ایمان صادقی می پرداخت.

* بازیکنان سپس به فوتبال درون تیمی پرداختند که نوع این فوتبال در نوع خود جالب توجه به نظر می رسید. در این فوتبال در تیمی که تقریبا نفرات اصلی در آن حضور داشتند باید به دو دروازه حمله می کردند که در یک دروازه ایگور پانادیچ و در دروازه دیگر ایمان صادقی حضور داشت.

* برانکو ایوانکویچ هم در میانه میدان همراه مترجمش در جریان فوتبال حضور داشت و به بازیکنان توصیه های فنی می داد.

* بعد از فوتبال، علی علیپور با هادی نورزی در زمین مسابقه باقی ماندند و به زدن ضربات ایستگاهی به ایمان صادقی مشغول شدند.