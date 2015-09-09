تسلط ارتش سوریه بر میادین نفت و گاز در شرق حمص

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه العهد، منابع سوری اعلام کردند: ارتش سوریه موفق به دفع یورش گروههای مسلح در منطقه کروم جبا در حومه قنیطره شدند و شماری از آنها را به هلاکت رساندند و برخی دیگر را زخمی کردند.

طلال البرازی استاندار حمص گفت: واحدهایی از ارتش و نیروهای مسلح سوریه بر میادین نفتی و گازی در منطقه جزل در حومه شرقی حمص به طورکامل مسلط شدند.

وی افزود: نیروهای ارتش تلفات و خسارات سنگینی به داعش وارد کردند.

از سوی دیگر ایمن سوسان معاون وزیر خارجه سوریه گفت: رشد خطر تروریسم نتیجه سیاست های اشتباه کشورهای همسو با تروریسم در سوریه است.

منابع سوری از کشف و ضبط خودرویی که در داخل آن بمب و سلاح وجود داشت در برزه خبر دادند.