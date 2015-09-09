مصرف آب در صنایع غرب بندرعباس مدیریت شود/لزوم احداث آب شیرین کن

به گزارش خبرنگار مهر، جاسم جادری بعد از ظهر چهارشنبه در پنجمین نشست شورای حفاظت از منابع آب استان هرمزگان با تاکید بر لزوم برنامه ریزی برای مدیریت بحران کم آبی در هرمزگان، عنوان کرد: پیگیری احداث آب شیرین کن 100 هزار متر مکعبی در بندرعباس باید به صورت جدی انجام شود و در فاز اول باید برای آغاز به کار 50 هزار متر مکعب از این آب شیرین کن برنامه ریزی شود تا مشکل آب بندرعباس را حل کنیم.

وی در ادامه خواستار کاهش هدر رفت آب شد و افزود: کاهش میزان هدر روی آب در خط انتقال میناب به بندرعباس باید حتما در اولویت کاری شرکت آب منطقه ای هرمزگان قرار گیرد و هدر رفت آب در شبکه توزیع آب بندرعباس نیز باید با اقدامات شرکت آب و فاضلاب استان کمتر شود.

استاندار هرمزگان همچنین بر لزوم کاهش استفاده صنایع غرب بندرعباس از آب شرب این شهر تاکید کرد و بیان داشت: میزان مصرف آب در صنایع غرب بندرعباس باید مدیریت و کنترل شود و این صنایع باید در یک بازه زمانی مشخص، تمامی آب مورد نیاز خود را از طریق احداث آب شیرین کن تامین کنند.

جادری خاطرنشان کرد: برای تصمیم گیری بهتر در این خصوص جلسه ای با حضور مدیران صنایع غرب بندرعباس برگزار خواهیم کرد تا بتوانیم تصمیم گیری مناسبی داشته باشیم.

وی تاکید کرد: برای رفع مشکل آب در هرمزگان، به هر میزان اعتبار و بودجه نیاز باشد، تامین خواهیم کرد و اختصاص خواهد یافت اما باید برای حل این مشکل راهکارهای عملی مناسب ارائه شود.

نماینده عالی دولت در استان هرمزگان توجه به دو مقوله آبخوان داری و آبخیزداری در هرمزگان را بسیار مهم برشمرد و گفت: آبخوان داری و آبخیزداری به حفظ سفره های آب زیرزمینی و نگه داری آب شرب را برای آینده کمک می کند.

جادری تصریح کرد: تخصیص آب از سد جگین برای رفع مشکل کم آبی نیز باید به طور جدی پیگیری شود و ما روی این کار تاکید داریم.

شاخص تمامی دشت های هرمزگان منفی است

علی اصغر رضایی مدیرعامل شرکت آب منطقه ای هرمزگان نیز در این نشست ضمن ارائه طرح های اضطراری تامین آب شهرهای بندرعباس و بندرخمیر و طرح های احیاء سفره های آب زیر زمینی در هرمزگان، عنوان کرد: 17 سال خشکسالی شرایط سختی را برای تامین منابع آب در هرمزگان ایجاد کرده است.

وی ادامه داد: شدیدترین حالت این خشکسالی سال گذشته بود که بارندگی در هرمزگان 70 درصد کاهش یافت.

مدیرعامل شرکت آب منطقه ای هرمزگان افزود: از 74 دشت موجود در هرمزگان تمامی آنها دارای بیلان منفی هستند و 38 دشت ممنوعه داریم و مابقی دشت ها نیز شور است.