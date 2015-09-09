به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام رضایی بیرجندی شامگاه چهارشنبه در جلسه شورای فرهنگ عمومی استان، اظهار کرد: دستگاه‌های مسئول علل طلاق‌های توافقی را مورد بررسی و مشاوره های لازم در این زمینه را مورد توجه قرار دهند.

وی ادامه داد: نشست‌های سیر آموزش طلاق و ازدواج در سطح استان و شهرستان‌ها در دستور کار باشد و مسئولان به این امر نگاه ویژه ای داشته باشند.

وی خانواده‌ها را کانون شکل گیری شخصیت افراد دانست و افزود: آموزش‌ها باید از سنین کودکی و از ابتدایی نهادینه شود و در این زمینه باید به خانواده‌ها آموزش لازم داده شود.

امام جمعه بیرجند با اشاره به مشاوره‌های دینی و روانشناسی بیان کرد: مشاوره‌های روانشناسی واقعی همان دین است که مکمل هم هستند و باید باهم نهادینه شوند.

خراسان جنوبی رتبه دوم آمار طلاق را دارد

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان جنوبی نیز در این جلسه با اشاره به علل طلاق در خانواده‌ها بیان کرد: نبود امنیت شغلی، ازدواج‌های اجباری، گرایش خانواده‌ها به ماهواره از مهم‌ترین دلایل طلاق است.

احمد محبی مهریه‌های سنگین، ازدواج‌های وکالتی و اینترنتی، تعصبات و غیرت بیجا و تفاوت سنی زوجین را از دیگر عوامل طلاق دانست و افزود: همچنین بزهکاری، مردسالاری، دوستی‌های خیابانی و حسادت از دیگر عوامل طلاق است.

وی با اشاره به راه‌های پیشگیری از افزایش طلاق، بیان کرد: جلوگیری از خشم‌های آنی، محبت کردن به یکدیگر و تاکید خانواده در انتخاب همسر مناسب از جمله روش‌های جلوگیری از افزایش طلاق در خانواده‌ها است.

رئیس کل دادگستری خراسان جنوبی هم در این جلسه اعتیاد را عامل اصلی روی آوردن به طلاق دانست و افزود: خراسان جنوبی دومین استان در آمار بالای طلاق است که نیازمند توجه ویژه دستگاه‌ها است.

صیفی با بیان اینکه بیشترین پرونده‌های حقوقی در این حوزه مربوط به خانواده‌ها است، تصریح کرد: باید کارگروه‌هایی تشکیل شود تا زمینه اجرای دستور جلسات شوراهای فرهنگی را فراهم کند.