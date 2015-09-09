به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا خداوردی زاده عصر امروز چهارشنبه در دیدار با مسئولان شهرستان اهر، با اشاره به اینکه عظمت و اقتدار ایران را مدیون شهدا و ایثارگران هستیم، افزود: هفته دفاع مقدس نشانگر ایستادگی و ازخودگذشتگی مردان و زنان غیور ایران اسلامی در مقابل زیاده خواهی های استکبار است.

مدیرعامل سازمان همیاری شهرداری های آذربایجان شرقی ادامه داد: ترویج فرهنگ ایثارگری و شهادت طلبی در بین اقشار مختلف مردم حافظ دستاوردهای انقلاب اسلامی خواهد بود.

وی با بیان اینکه مسئولان با انجام صحیح در وظایف خود ادامه دهنده راه شهیدان باشند، افزود: امنیت و آرامش کشور با جانفشانی های رزمندگان در دوران هشت سال دفاع مقدس حاصل شده است.

خداوردی زاده گرامیداشت هفته دفاع مقدس و ارزش نهادن به مقام شهدا و ایثارگران را مهم ترین عامل توسعه و ترویج فرهنگ شهادت دانست و اظهار داشت: سازمان همیاری شهرداری های آذربایجان شرقی در اجرای فاز دوم حسینیه اعظم شهدا در شهرستان اهر همکاری می کند.

مدیرعامل سازمان همیاری شهرداری های آذربایجان شرقی در پایان خاطر نشان کرد: ساخت حسینیه اعظم شهدا در جوار گلزار شهیدان اقدامی شایسته و تحسین برانگیز بوده و مشارکت عموم مردم و مسئولان در این زمینه موثر و ارزشمند خواهد بود.