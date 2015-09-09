طرح های انجمن نجوم و ستاره شناسی دامغان حمایت می شود

به گزارش خبرنگار مهر، محمد وکیلی عصر چهارشنبه در نشستی با مدیر و اعضای نجوم و ستاره شناسی شهرستان دامغان در رصدخانه ستاره شناسی روستای ورکیان این شهرستان با تاکید بر حمایت از طرح های انجمن نجوم و ستاره شناسی دامغان افزود: برای جذب گردشگران این حیطه و کمک به اقتصاد شهرستان باید تمهیدات لازم برای جذب و اسکان اندیشیده شود.

وی با تاکید بر این مطلب که اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان سمنان نیز باید با این انجمن در زمینه جذب هر چه بیشتر گردشگران و تأمین اسکان و اقامت آنان همکاری کند، ابراز داشت: انجمن نجوم و ستاره شناسی دامغان یک مجموعه منحصر به فرد است و باید به خوبی از آن بهره برداری کرد.

استاندار سمنان از فعالیت و همکاری جمعی از جوانان علاقمند و تحصیل کرده به ستاره شناسی در این منطقه تقدیر و خاطرنشان کرد: مدیران در حد توان آماده هر گونه همکاری با انجمن نجوم و ستاره شناسی هستند و در زمینه رفع مشکلات و کمبودهای آنان از هیچ تلاشی فروگذار نخواهند بود.

​انجمن نجوم و ستاره شناسی دامغان ۳۰۰ عضو دارد

مسئول انجمن نجوم و ستاره شناسی دامغان نیز در این بازدید با اشاره به این که این انجمن ۳۰۰ عضو دارد که از این تعداد ۶۰ نفر از اعضای فعال انجمن هستند، تصریح کرد: ترویج و گسترش علوم و فنون علم ستاره شناسی در بین جوانان از مهم ترین اهداف ایجاد و راه اندازی این انجمن است.

محمود خوشنویسان با بیان این که این انجمن در حال حاضر در سه فاز در حال فعالیت بوده و در آینده فعالیت علمی آن تا ۱۰ فاز قابل افزایش است، عنوان کرد: این انجمن تا کنون در چندین مرحله کار رویت هلال ماه شوال را در چندین نقطه از شهرستان بر عهده داشته و نتایج آن را به دفتر مقام معظم رهبری ارائه کرد و مورد تقدیر و تجلیل نیز قرار گرفت.

انجمن نجوم و ستاره شناسی دامغان در ۱۰ کیلومتری جنوب این شهرستان و در روستای ورکیان قرار دارد.