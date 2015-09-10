اولین نشست هم اندیشی کمیته برنامه ریزی ورزش و جوانان تشکیل شد

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از پایگاه خبری وزارت ورزش و جوانان، اولین نشست هم اندیشی کمیته برنامه ریزی ورزش و جوانان به منظور تهیه و تدوین برنامه ششم توسعه، با حضور سید نصرالله سجادی، معاون توسعه ورزش قهرمانی و حرفه‎ای و سید مناف هاشمی، معاون توسعه منابع و پشتیبانی وزارت ورزش و جوانان عصر روز چهارشنبه برگزار شد.

در این جلسه که به منظور تهیه و تدوین نظام نامه جدید برنامه ششم توسعه تشکیل شد، نمایندگانی از دستگاه‎های عضو کمیته برنامه ریزی ورزش و جوانان کشور شامل وزارتخانه‌ها، ورزش و جوانان، آموزش و پرورش، کشور، راه و شهرسازی، علوم و تحقیقات، سازمان بسیج مستضعفین، سازمان امور دانشجویان، سازمان مدیریت و برنامه ریزی، معاونت امور زنان و خانواده سازمان مدیریت، و سازمان صدا و سیما و تعدادی از مدیران و مشاوران ستادی وزارتخانه حضور داشتند.

دکتر سید مناف هاشمی معاون توسعه منابع و پشتیبانی، فضای دنیای امروز را فضای رقابت دانست و از سازمان مدیریت وبرنامه ریزی خواست که نگاه ویژه‎ای به دو حوزه ورزش و جوانان داشته باشد. وی همچنین به تلاش‎هایی که توسط کمیته ی تدوین و تلفیق برنامه ی ششم در یک سال اخیر وزارت ورزش و جوانان صورت گرفته بود اشاره کرد و گفت : از سازمان مدیریت و برنامه ریزی انتظار داریم باتوجه به اهمیت حوزه ورزش و جوانان در سطح جامعه، نگاه عمیق و کارشناسانه به برنامه ششم توسعه این وزارتخانه داشته باشند.

معاون وزیر در ادامه افزود : امیدواریم احکام مناسبی درقانون در خصوص برنامه ششم توسعه وزارت ورزش و جوانان تصویب شود تا همگان بتوانیم شاهد توسعه ورزش در بخش‌های مختلف باشیم.

سجادی همچنین به سهم اندک ورزش در برنامه ریزی کلان مملکت اشاره کرد و گفت: متأسفانه در برنامه‎های اول تا سوم توسعه به ورزش توجه نشده بود اما در برنامه چهارم این توجه بیشتر شد. در برنامه پنجم نیز نگاه خاصی به ورزش صورت نگرفت و امیدواریم که در برنامه ششم، نگاه ویژه تری به این وزارتخانه در قوانین شود.

معاون توسعه ورزش قهرمانی و حرفه‌ای وزیر ورزش و جوانان افزود : توقع و انتظار جامعه از ما زیاد است. مردم در عرصه‎های قهرمانی و همگانی، از ما انتظار رشد و پیروزی دارند. توقع از ورزش بالاست، اما توجه به ورزش بسیار کم است.

در این جلسه هریک از اعضای شرکت کننده ضمن بیان نقطه نظرات خود راهکارها و پیشنهادات خود را در خصوص موضوع جلسه بیان کردند.