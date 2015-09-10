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۱۹ شهریور ۱۳۹۴، ۱۰:۲۱

رقابت‎های جام جهانی والیبال - ژاپن؛

معروف: از اشتباهات ونزوئلا امتیاز گرفتیم

معروف: از اشتباهات ونزوئلا امتیاز گرفتیم

کاپیتان تیم ملی والیبال ایران پس از کسب دومین پیروز ی این تیم در رقابت‎های جام جهانی ژاپن مقابل ونزوئلا گفت: تیم ونزوئلا را به خوبی آنالیز کردیم و امروز از اشتباهات آنان امتیاز گرفتیم.

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی فدراسیون والیبال، سعید معروف پس از پیروزی ۳ بر صفر تیم ایران برابر ونزوئلا در روز سوم مسابقات جام جهانی ژاپن با حضور در نشست خبری اظهار داشت: تیم ونزوئلا را دست کم نگرفتیم، چون بازی خوب آنها در برابر آرژانتین را دیده بودیم. تیم ونزوئلا را به خوبی آنالیز کردیم و امروز از اشتباهات آنان امتیاز گرفتیم.

کاپیتان تیم ملی والیبال تاکید کرد: بازیکنان ونزوئلا اشتباهات زیادی را در سرویس‏های خود داشتند که به ما در امتیاز گیری کمک کرد. دریافت‌های امروز ما خیلی خوب بود. مهم این است که یک برد دیگر کسب کردیم.

کد مطلب 2912230
زینب حاجی حسینی

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