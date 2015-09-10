معروف: از اشتباهات ونزوئلا امتیاز گرفتیم

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی فدراسیون والیبال، سعید معروف پس از پیروزی ۳ بر صفر تیم ایران برابر ونزوئلا در روز سوم مسابقات جام جهانی ژاپن با حضور در نشست خبری اظهار داشت: تیم ونزوئلا را دست کم نگرفتیم، چون بازی خوب آنها در برابر آرژانتین را دیده بودیم. تیم ونزوئلا را به خوبی آنالیز کردیم و امروز از اشتباهات آنان امتیاز گرفتیم.
کاپیتان تیم ملی والیبال تاکید کرد: بازیکنان ونزوئلا اشتباهات زیادی را در سرویسهای خود داشتند که به ما در امتیاز گیری کمک کرد. دریافتهای امروز ما خیلی خوب بود. مهم این است که یک برد دیگر کسب کردیم.
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