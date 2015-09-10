معروف: از اشتباهات ونزوئلا امتیاز گرفتیم

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی فدراسیون والیبال، سعید معروف پس از پیروزی ۳ بر صفر تیم ایران برابر ونزوئلا در روز سوم مسابقات جام جهانی ژاپن با حضور در نشست خبری اظهار داشت: تیم ونزوئلا را دست کم نگرفتیم، چون بازی خوب آنها در برابر آرژانتین را دیده بودیم. تیم ونزوئلا را به خوبی آنالیز کردیم و امروز از اشتباهات آنان امتیاز گرفتیم.

کاپیتان تیم ملی والیبال تاکید کرد: بازیکنان ونزوئلا اشتباهات زیادی را در سرویس‏های خود داشتند که به ما در امتیاز گیری کمک کرد. دریافت‌های امروز ما خیلی خوب بود. مهم این است که یک برد دیگر کسب کردیم.