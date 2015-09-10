به گزارش خبرگزاری مهر، اسلوبودان کواچ پس از پیروزی ۳ بر صفر امروز پنشجنبه تیم ملی والیبال برابر ونزوئلا در سومین روز مسابقات جام جهانی ژاپن در نشست خبری حاضر شد و خاطرنشان کرد: درود بر بازیکنانم؛ بازی امروز خیلی خوب بود. امیدوارم همین روند را ادامه دهیم. در دریافت سرویس خیلی خوب کار کردیم و اکثر توپ‌ها را می‌گرفتیم. فکر می‌کنم ۶۵ درصد هم حمله روی تور داشتیم که رکورد خوبی در این سطح از بازی‌ها به شمار می‌آید. قبل از بازی با لهستان یک روز استراحت داریم که باید نهایت تلاش خود را بکنیم تا نتیجه بگیریم.

وی ادامه داد: در تمام بازی‌ها از بازیکنانم می‌خواهم همه پتانسیل خود را به کار بگیرند. در دو بازی اول، خسته به زمین می‌آمدند و تصور می‌کردند که حریف قدرتمندی ندارند و آن را دست کم می‌گرفتند. آرژانتین را در مسابقات جهانی ۳ بر صفر شکست دادیم و تونس هم آن موقع که اصلاً به گردپای ایران نمی‌رسید.

سرمربی تیم ملی والیبال ایران خاطرنشان کرد: به همین خاطر با این تصور که چه بازی کنند و چه نکنند برنده هستند پا به زمین گذاشتند که این طرز تفکر اشتباه است. باید در هر لحظه بجنگیم. امروز اولین روزی بود که با انرژی مثبت به زمین آمدند. وقتی ایران بازی امروز خود را به نمایش بگذارد، هر تیمی را به چالش خواهد کشید.