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۱۹ شهریور ۱۳۹۴، ۱۱:۰۸

همایشی برای بزرگترین غار دست ساز ایران برگزار می شود

همایشی برای بزرگترین غار دست ساز ایران برگزار می شود

همایش «سنگ اشکن» بزرگترین غار دست ساز ایران روز ۲۶ شهریور ماه در جهرم برگزار می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، در این برنامه غار شناسان، کارشناسان زمین شناسی، کارشناسان میراث فرهنگی و گردشگری حضور پیدا می کنند.  این برنامه با همکاری، شهرداری، شورای شهر، سازمان میراث فرهنگی و فرمانداری جهرم برگزار می شود.

غار سنگ‌شکن که از آن به عنوان غار سنگ اشکن، سنگ شکنان و سنگ تراشان نیز نام برده می‌شود. غار سنگ شکنان مجموعه‌ای از دهانه‌ها و ستون‌هایی است که به صورت دالان‌های متقاطع دیده می‌شود. این دالان‌ها بر اثر برداشت و استخراج سنگ‌های سفید آهکی و دولومیتی به وجود آمده‌اند و از آن به عنوان بزرگترین غار مصنوعی جهان یاد می‌کنند. البته غارهای مصنوعی بزرگ‌تر از این غار در جهان وجود دارد، اما اکثر آن‌ها به شکل یک تونل یا دالان سراسری هستند و بر اثر استخراج مواد معدنی با وسایل مکانیکی و ماشین آلات مختلف ایجاد شده‌اند؛ بنابراین می‌توان گفت غاری بزرگتر از این غار که کاملاً دست ساز و به این شکل خاص یعنی دارای دالان‌ها، ستون‌ها و دهانه‌های متعدد باشد وجود ندارد.

کد مطلب 2912245
فاطمه کریمی

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