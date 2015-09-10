همایشی برای بزرگترین غار دست ساز ایران برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، در این برنامه غار شناسان، کارشناسان زمین شناسی، کارشناسان میراث فرهنگی و گردشگری حضور پیدا می کنند. این برنامه با همکاری، شهرداری، شورای شهر، سازمان میراث فرهنگی و فرمانداری جهرم برگزار می شود.

غار سنگ‌شکن که از آن به عنوان غار سنگ اشکن، سنگ شکنان و سنگ تراشان نیز نام برده می‌شود. غار سنگ شکنان مجموعه‌ای از دهانه‌ها و ستون‌هایی است که به صورت دالان‌های متقاطع دیده می‌شود. این دالان‌ها بر اثر برداشت و استخراج سنگ‌های سفید آهکی و دولومیتی به وجود آمده‌اند و از آن به عنوان بزرگترین غار مصنوعی جهان یاد می‌کنند. البته غارهای مصنوعی بزرگ‌تر از این غار در جهان وجود دارد، اما اکثر آن‌ها به شکل یک تونل یا دالان سراسری هستند و بر اثر استخراج مواد معدنی با وسایل مکانیکی و ماشین آلات مختلف ایجاد شده‌اند؛ بنابراین می‌توان گفت غاری بزرگتر از این غار که کاملاً دست ساز و به این شکل خاص یعنی دارای دالان‌ها، ستون‌ها و دهانه‌های متعدد باشد وجود ندارد.