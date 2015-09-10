آب به ۳ روستای پلدختر نرسید/ مردم برای خرید انشعاب اقدام کنند

مدیر آب و فاضلاب روستایی شهرستان پلدختر در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: سه روستای شمال شهرستان پلدختر شامل بابا بهرام، دراشکفت و محمد نظری با ۵۵ خانوار و ۲۶۰ نفر جمعیت با تانکر سیار آبرسانی می شوند.

حمید بهاروند افزود: شرکت آب و فاضلاب روستایی این شهرستان در سال ۹۳ با هزینه کرد حدود ۶ میلیارد ریال از محل اعتبارات خشکسالی برای ساخت ایستگاه پمپاژ و دو باب مخزن و هفت کیلومتر خط انتقال و شبکه داخلی اقدام کرده است.

وی تصریح کرد: برای آبرسانی به این روستاها هشت کیلومتر خط انتقال از راههای صعب العبور احداث و از آب چشمه کوثر تامین شده و ساخت ایستگاه پمپاژ و دو باب مخزن ۳۰ و ۲۰ متر مکعبی و چندین حوضچه و شیر آلات صورت گرفته است.

مدیر آب و فاضلاب روستایی شهرستان پلدختر گفت: این طرح قرار شد در هفته دولت امسال به بهره برداری برسد ولی به علت عدم کنتورگذاری و اخذ امتیاز توسط مردم به دهه فجر موکول شد.

وی بیان کرد: در صورتی که اهالی این سه روستا اقدام به دریافت حق امتیاز کنند به زودی طرح آبرسانی افتتاح می شود و مشکل آب آشامیدنی آنها رفع خواهد شد.

بهاروند افزود: امیدواریم به زودی مشکل آب آشامیدنی این روستاها رفع شود و از مردم این روستاها انتظار داریم اقدام به خرید انشعاب کنند تا از آب آشامیدنی بهداشتی برخوردار شوند.

مدیر آب و فاضلاب روستایی پلدختر، گسترش خدمات آب و فاضلاب در مناطق روستایی شهرستان را در گرو پرداخت به موقع قبض آب بها دانست و از مردم و اهالی روستاها و مشترکان خواست با پرداخت به موقع قبض آب بها و مصرف بهینه آب و رعایت الگوی مصرف، این شرکت را در خدمات رسانی بهتر یاری کنند.