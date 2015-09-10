۱۷۷ میلیارد ریال انواع کالای قاچاق در لرستان کشف و ضبط شد

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ قدرت الله دالوند صبح پنج شنبه در جمع خبرنگاران گفت: قاچاق کالا و ارز در ابعاد مختلف به اقتصاد کشور ضربه می زند زیرا مانع رشد و توسعه تولیدات داخلی می شود و ورود آن به کشور تبعات نامطلوبی برای اقتصاد کشور دارد و آسیب های زیادی به پیکره اقتصاد وارد می کند.

وی افزود: برای مبارزه با پدیده قاچاق کالا باید کیفیت تولیدات داخلی افزایش یابد و نظارت بر بازار مصرف به صورت دقیق اجرا شود.

رئیس پلیس آگاهی فرماندهی انتظامی استان لرستان اظهار داشت: مبارزه با پدیده قاچاق کالا و ارز حمایت از تولیدات داخلی و کمک به ایجاد اشتغال است و خرید کالای تولید داخلی موجب افزایش تولید و شکوفا شدن اقتصاد، اشتغال زایی و در نهایت کاهش نرخ بیکاری در کشور خواهد شد.

وی خاطر نشان كرد: یکی از عوامل مخرب در اقتصاد کشور ورود کالای قاچاق از طریق مبادی غیرقانونی به کشور است که نیروی انتظامی به عنوان دستگاه امنیتی انتظامی می تواند در جلوگیری از ورود غیرقانونی موثر باشد، مبارزه با قاچاق کالا و ارز هیچ گاه تعطیل نمی شود و پلیس اجازه نمی دهد که قاچاق موجب فرار سرمایه ملی شود و تولیدات داخلی را تحت الشعاع قرار دهد.

سرهنگ دالوند با اشاره به کشفیات ۱۷۷ میلیارد ریالی انواع کالای قاچاق در لرستان در سال جاری تصریح كرد: كشفیات كالای قاچاق افزایش ۲۸ درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل را داشته است.

وی گفت: پلیس لرستان با تدوام انواع طرح های مبارزه با كالای قاچاق با تمام توان با این پدیده شوم برخورد قاطع و قانونی خواهد كرد و با قاچاقچیان بدون اغماض برخورد می كند.