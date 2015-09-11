واگذاری زمین های شهرک صنفی شهریار در نیمه دوم سالجاری

یوسف سبزی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: شهرک صنفی یکی از ضروریات حائز اهمیت در این شهرستان به شمار می رود که از سال ۸۹، راه اندازی آن در دستور کار قرار گرفت.

رئیس اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستان شهریار عنوان کرد: در حال حاضر رایزنی ها و مکاتبات با اداراتی همچون محیط زیست، ثبت، اسناد و املاک و شهرداری در حال پیگیری است تا روند اداری مورد نیاز برای راه اندازی این طرح، عملیاتی شود.

وی افزود: با پیش بینی های انجام شده باید حداقل چهار شهرک صنفی در این شهرستان برپا شود تا ساماندهی صنوف مزاحم به نحو هر چه مطلوب تری محقق شود.

سبزی عنوان کرد: مناطق باغستان و وحیدیه از ظرفیت های لازم برای استقرار و راه اندازی شهرک صنفی برخوردار هستند و در صورت فراهم شدن بستر لازم برای تحقق این طرح به موفقیت های خوبی دست خواهیم یافت.

وی افزود: برای بهره برداری از این پروژه، زمینی به مساحت ۲۷ هکتار در شاهدشهر شهریار خریداری شده که مقرر است اصناف مزاحم و آلاینده به این محدوده منتقل شوند.

رئیس اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستان ملارد یاد آور شد: امیدواریم عملیات واگذاری زمین های شهرک صنفی به متقاضیان از نیمه دوم سالجاری آغاز شود.