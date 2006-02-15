در دانشگاه بايد ايجابي برخورد كرد نه سلبي // فعاليت فرهنگي فعاليت فوق برنامه نيست

به گزارش خبرنگار دانشگاهي "مهر"، دكتر "شهرستاني" صبح امروز در نشست كارشناسان فرهنگي دانشگاه هاي منطقه 1 افزود: نشست هاي فرهنگي از شيرين ترين و عميق ترين جلسات محيط هاي علمي است. دانشگاه، كانون آموزش و پژوهش است و اگر بستر فرهنگي براي پذيرش مواد و مصالح آموزش و پژوهش فراهم نباشد تمام تلاش هايي كه صورت مي گيرد بيهوده است.

وي تصريح كرد: گاهي در دانشگاه ها و مراكز آموزش عالي به مسائل فرهنگي كم توجهي مي شود و با نگاهي تك بعدي، محوريت دانشگاه در مباحث آموزشي و پژوهشي محدود مي شود كه اين موضوع امري ناميمون است.

رييس دانشگاه هنر تهران در خصوص حساسيت مسائل فرهنگي تاكيد كرد: در حال حاضر در اوج جواني جامعه و در حالي كه ايران در اوج ارتباطات رسانه اي و فرهنگي قرار دارد بايد در قبال موارد ضد فرهنگي كه در جهان مطرح است به صورت هوشمندانه عمل كرد. خيلي از تهديدها را مي توان به فرصت تبديل كرد.

"شهرستاني" فرهنگ و هنر را از دو جهت در خدمت كشور دانست و افزود: هنر از يك جهت به معناي فن و تكنيك و از جهت ديگر در معناي فضايل بشري در خدمت كشور است. هنر در ادبيات ما تحت عناوين عدل، تقوا، گذشت و فرزانگي معنا شده است. هنر به اين معنا مورد نياز همه دانشگاه ها و مراكز علمي است.

وي اضافه كرد: بايد وجوه مثبت مسائل را مطرح كرد و به صورت ايجابي برخورد كرد و نه سلبي. به جاي اينكه به دانشجو گفته شود كه اگر نماز خود را ترك كني تمامي اعمالت زير سوال مي رود بايد او را با اين روايت اميرالمومنين آشنا ساخت كه مي فرمايند "اگر نمازگزار مي دانست چه دستي از لطف او را نوازش مي كند هرگز سر از سجده بلند نمي كرد".

به گزارش "مهر" دكتر "محسن اسلامي" مديركل امور فرهنگي وزارت علوم نيز در جمع كارشناسان فرهنگي دانشگاه هاي منطقه 1 گفت: مجمع كارشناسان فرهنگي منطقه 1 مي تواند به عنوان بازوي مديران كل منطقه 1 فرهنگي فعاليت كنند.