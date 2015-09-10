به گزارش خبرنگار مهر، در پایان این رقابتها كه طی روزهای ۱۶ تا ۱۹ شهریورماه با حضور مدعیان از ۶۸ کشور دنیا در لاس وگاس آمریکا برگزار شد، روسیه با یک طلا، ۴ برنز و ۴۵ امتیاز قهرمان شد. آذربایجان با کسب یک مدال طلا، یک نقره، یک برنز و ۳۹ امتیاز به مقام دوم رسید. اوکراین با یک مدال طلا، یک نقره، ۲ برنز و ۳۵ امتیاز بر سکوی سوم ایستاد. ایران هم با مدال نقره قاسم رضایی و دو برنز یوسف قادریان و حبیب اله اخلاقی و عنوان پنجمی سعید عبدولی با ۳۱ امتیاز چهارم شد.

ایران همچنین در اوزان ۹۸، ۸۵ و ۷۵ کیلوگرم سه سهمیه المپیک گرفت و ملی پوشان برای تصاحب سه سهمیه باقی مانده باید به مسابقات گزینشی بروند.

در مجموع این رقابتها در ۶ وزن المپیکی(به جز اوزان ۷۱ و ۸۰ کیلوگرم) ۳۶ نفر سهمیه المپیک را به دست آوردند که روسیه و آذربایجان در چهار وزن سهمیه المپیک کسب کردند و ایران و اوکراین در سه وزن به این مهم دست یافتند.

بدین ترتیب تعداد سهمیه کسب شده در مسابقات به شرح زیر است:

چهار سهمیه: روسیه و آذربایجان

سه سهمیه: ایران و اوکراین

دو سهمیه: کوبا ، بلاروس ، ارمنستان ، قزاقستان و آمریکا

یک سهمیه: کره شمالی، قرقیزستان ، آلمان، کره جنوبی ، صربستان ،الجزایر ، دانمارک، فنلاند، ازبکستان ، مجارستان ، رومانی و بلغارستان

رده‌بندی انفرادی و تیمی این مسابقات به شرح زیر است:

۵۹ کیلوگرم: ۱- مولینا بوررو (کوبا) ۲- روشن بایراموف (آذربایجان) ۳- وون چول یون (کره شمالی) و آلمات کبیسبایف (قزاقستان) ۵- آرسن ارالیف (قرقیزستان) و سوسلان دورایف (بلاروس) ... حمید سوریان با رأی داوران دیسکالفه شد.

۶۶ کیلوگرم: ۱- فرانک استابلر(آلمان) ۲- ریو هانسو(کره جنوبی) ۳- آرتم سورخوف(روسیه) و داوور استفانک(صربستان) ۵- میگران آراتونیان(ارمنستان) و تارک عزیز بنیسا(الجزایر) و....۳۴ – مهدی زیدوند(ایران)

۷۱ کیلوگرم: ۱- رسول چونایف (آذربایجان) ۲- آرمن واردانیان (اوکراین) ۳- آدام کوراک (روسیه) و کنات تالروث (سوئد) ۵- تسیمور بردیف (بلاروس) و ماتیاس ماچ (آلمان) ... ۱۴- افشین بیابانگرد (ایران)

۷۵ کیلوگرم:۱- رومن ولاسوف(روسیه) ۲- مارک مادسن(دانمارک) ۳- آندره بسیک(آمریکا) و دوژان کارتیکوف(قزاقستان) ۵- سعید عبدولی(ایران) و الوین مورس علی یف(آذربایجان)

۸۰ کیلوگرم: ۱- سلجوق جبی (ترکیه) ۲- ویکتار ساسونوفسکی (بلاروس) ۳- یوسف قادریان (ایران) و لاشا گوبادزه (گرجستان) ۵- آسخات دلمحمداف (قزاقستان) و سامات شیرداکوف (قرقیزستان)

۸۵ کیلوگرم: ۱- ژان بلنیوک (اوکراین) ۲- رستم آساکالوف (ازبکستان) ۳- حبیب الله اخلاقی (ایران) و سامان طهماسبی (آذربایجان) ۵- رامی هیتانمی (فنلاند) و تاماش لورینچ (مجارستان)

۹۸ کیلوگرم:۱- آرتور الکسانیان(ارمنستان) ۲- قاسم رضایی(ایران) ۳- اسلام مگومدوف(روسیه) و دیمیتری تیمچنکو(اوکراین) ۵- الیس گوری(بلغارستان) و الکسیس سی رارو(رومانی)

۱۳۰ کیلوگرم: ۱- رضا کایالپ (ترکیه) ۲- میهاین لوپز (کوبا) ۳- الکساندر چرنیتسکی (اوکراین) و بلال ماخوف (روسیه) ۵- صباح شریعتی (آذربایجان) و روبرت تیموتی اسمیت (آمریکا) ... ۲۶- مهدی علیاری

رده بندی تیمی :

۱- روسیه با ۴۵ امتیاز

۲- آذربایجان با ۳۹ امتیاز

۳- اوکراین با ۳۵ امتیاز

۴- ایران با ۳۱ امتیاز

۵- قزاقستان با ۲۳ امتیاز

۶- بلاروس با ۲۱ امتیاز

۷- ترکیه با ۲۰ امتیاز

۸- آلمان با ۲۰ امتیاز

۹- قرقیزستان با ۲۰ امتیاز

۱۰- کوبا با ۱۹ امتیاز

۱۱- ارمنستان با ۱۸ امتیاز

۱۲- کره جنوبی با ۱۷ امتیاز

۱۳- آمریکا با ۱۷ امتیاز

۱۴- مجارستان با ۱۷ امتیاز

۱۵- گرجستان با ۱۲ امتیاز