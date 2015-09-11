شرکت بیش از ۱۰۰ نفر در آزمون طرح قرآنی ۱۴۴۹ در شهرستان اهر

حجت الاسلام سید محمود حسینی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه آزمون طرح قرآنی ۱۴۴۹ همزمان با سراسر کشور در شهرستان اهر نیز برگزار شد، گفت: این آزمون با محوریت حفظ سوره مبارکه یاسین و سبک زندگی قرآنی که در بیش از ۱۰ موسسه و خانه های قرآنی شروع شده بود پایان یافت.

رئیس اداره تبلیغات اسلامی شهرستان اهر ادامه داد: شرکت کنندگان با کسب موفقیت در حوزه رشته های حفظ، روخوانی، روانخوانی و حفظ مفاهیم آیات قرآن به مرحله استانی راه پیدا می کنند.

وی با بیان اینکه ترویج یافتن سبک زندگی قرآنی در بین مردم باعث کاهش بسیاری از آسیب های اجتماعی می شود، افزود: با وجود هجمه و دسیسه های استکبار که برای تضعیف کشورهای مسلمان نقشه چینی می کنند استفاده از سبک زندگی قرآنی عاملی موثر برای مقابله با تهاجمات دشمنان بخصوص تهاجم فرهنگی خواهد بود.

حجت الاسلام حسینی به برگزاری کلاس های قرآنی در شهرستان اهر نیز اشاره کرد و گفت: زمینه سازی و حضور مردم در کلاس های قرآنی در موسسات و خانه های قرآن باید بیشتر از قبل مورد توجه قرار گیرد.

رئیس اداره تبلیغات اسلامی شهرستان اهر در پایان با تاکید بر اینکه بیش از ۱۰۰ نفر در حفظ آیات و آشنایی با سبک زندگی اسلامی و قرآنی در آزمون طرح قرآنی ۱۴۴۹ شرکت کردند، خاطر نشان کرد: آزمون طرح قرآنی ۱۴۴۹ در قالب هشت کلاس و در کانون های فرهنگی و مساجد به رقابت پرداختند.