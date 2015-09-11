موافقت دولت فراری با مذاکرات/ انتقاد سازمان ملل از مداخله خارجی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از منابع عربی، دولت فراری یمن با شرکت در مذاکرات با حضور جنبش انصارالله یمن، در مسقط پایتخت عمان موافقت کرد. بر این اساس اعضای دولت مستعفی در نشستی که با حضور مشاوران سیاسی منصور هادی، کمیته سیاسی دولت و خالد بحاح نخست وزیر و معاون هادی برگزار شد با شرکت در گفتگوها در راستای اجرای قطعنامه ۲۲۱۶ سازمان ملل با حضور انصارالله و طرفداران علی عبدالله صالح رئیس جمهور پیشین یمن موافقت کردند.

این در حالی است که انصارالله هنوز به موافقت عبدربه منصور هادی با حضور در مذاکرات مسقط واکنشی نشان نداده است. از سوی دیگر اسماعیل ولد الشیخ فرستاده سازمان ملل متحد به یمن، از اعزام نیروهای بیشتر توسط ائتلاف تحت رهبری عربستان به خاک یمن انتقاد کرد.

وی که در حال حاضر برای رسیدن به راه حل سیاسی با طرف های یمنی در حال رایزنی است، از اقدام ائتلاف مبنی بر اعزام نیروهای بیتشر به یمن ابراز تأسف کرد و گفت: این کشور نیاز به کمک برای خروج از بحران دارد و نه عزام نیروهای بیشتر.

خبر دیگر اینکه انفجارهای شدید مناطق مختلف صنعا و اطراف آن را لرزاند. همچنین در حملات هوایی ائتلاف تحت رهبری عربستان به مأرب ۸ شهروند یمنی به شهادت رسیدند. از سوی دیگر ۵۴ سازمان و انجمن حقوقی از ۱۲ کشور عربی توقف تجاوز عربستان علیه یمن و لغو فوری محاصره ظالمانه علیه ملت این کشور را خواستار شدند.

بر این اساس سازمان های حقوقی مذکور نقض قوانین، مبانی و منشورهای بین المللی توسط عربستان و نیز تداوم سکوت کشورهای جهان در قبال جنایت های جنگی علیه ملت یمن را محکوم کردند.