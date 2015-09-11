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۲۰ شهریور ۱۳۹۴، ۹:۳۳

کشتی آزاد قهرمانی جهان – آمریکا؛

کشتی آزاد ایران به اولین مدال دست یافت/ محمدی به مدال برنز رسید

کشتی آزاد ایران به اولین مدال دست یافت/ محمدی به مدال برنز رسید

سید احمد محمدی در پایان مبارزات مدعیان وزن ۶۵ كیلوگرم رقابتهای کشتی آزاد قهرمانی جهان و گزینشی المپیک در شهر لاس وگاس آمریکا صاحب مدال برنز شد تا اولین مدال آزادکاران در این دوره بدست بیاید.

به گزارش خبرنگار مهر، محمدی برای کسب مدال برنز وزن ۶۵ كیلوگرم رقابتهای جهانی آمریكا مقابل طغرل عسکراف قهرمان المپیک از آذربایجان در کمتر از ۴ دقیقه با نتیجه ۱۵ بر ۵ به برتری دست یافت و صاحب مدال برنز شد و سهمیه المپیک را نیز کسب کرد. در دیدار فینال نیز فرانک چامیزو در یک کشتی نزدیک با نتیجه ۴ بر ۳ از سد نوروزاف ازبک گذشت و قهرمان شد.

محمدی پیش از این در دور نخست مقابل داوید هابات از اسلونی در تایم اول با نتیجه ۱۲ بر صفر به پیروزی رسید و در دور دوم مقابل حریفی از کوبا با نتیجه ۶ بر صفر به برتری رسید و راهی دور سوم شد. محمدی در این مرحله در یک کشتی حساس و نفسگیر مقابل برنت مت کالف از آمریکا با نتیجه ۵ بر ۴ به برتری رسید و راهی مرحله یک چهارم نهایی شد.

وی در این دیدار مقابل گئورگی بوچار از رومانی با نتیجه ۶ بر یک به برتری دست یافت. محمدی در مرحله نیمه نهایی برابر فرانک چامیزو کشتی گیر کوبایی الاصل تیم ایتالیا دارنده مدال برنز جهان و نفر دوم بازی های اروپایی ۲۰۱۵ در حالی که ۲ بر صفر پیش بود در یک لحظه غفلت ضربه فنی شد و به دیدار رده بندی رفت. چامیزو در دیدار مرحله یک چهارم نهایی با نتیجه ۱۰ بر ۵ از سد طغرل عسکراف قهرمان المپیک از آذربایجان گذشت.

رده‌بندی انفرادی وزن ۶۵ کیلوگرم و اسامی نفراتی که سهمیه المپیک را کسب کردند به شرح زیر است:

وزن ۶۵ کیلوگرم: ۱- فرانک چامیزو(ایتالیا) ۲- اختیار نوروزاف(ازبکستان) ۳- سید احمد محمدی(ایران) و سوسلان رومانوف(روسیه) ۵- طغرل عسکراف(آذربایجان) و ماندراخان گانزوریک(مغولستان)

کد مطلب 2912651

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