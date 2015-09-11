کشتی آزاد ایران به اولین مدال دست یافت/ محمدی به مدال برنز رسید

به گزارش خبرنگار مهر، محمدی برای کسب مدال برنز وزن ۶۵ كیلوگرم رقابتهای جهانی آمریكا مقابل طغرل عسکراف قهرمان المپیک از آذربایجان در کمتر از ۴ دقیقه با نتیجه ۱۵ بر ۵ به برتری دست یافت و صاحب مدال برنز شد و سهمیه المپیک را نیز کسب کرد. در دیدار فینال نیز فرانک چامیزو در یک کشتی نزدیک با نتیجه ۴ بر ۳ از سد نوروزاف ازبک گذشت و قهرمان شد.

محمدی پیش از این در دور نخست مقابل داوید هابات از اسلونی در تایم اول با نتیجه ۱۲ بر صفر به پیروزی رسید و در دور دوم مقابل حریفی از کوبا با نتیجه ۶ بر صفر به برتری رسید و راهی دور سوم شد. محمدی در این مرحله در یک کشتی حساس و نفسگیر مقابل برنت مت کالف از آمریکا با نتیجه ۵ بر ۴ به برتری رسید و راهی مرحله یک چهارم نهایی شد.

وی در این دیدار مقابل گئورگی بوچار از رومانی با نتیجه ۶ بر یک به برتری دست یافت. محمدی در مرحله نیمه نهایی برابر فرانک چامیزو کشتی گیر کوبایی الاصل تیم ایتالیا دارنده مدال برنز جهان و نفر دوم بازی های اروپایی ۲۰۱۵ در حالی که ۲ بر صفر پیش بود در یک لحظه غفلت ضربه فنی شد و به دیدار رده بندی رفت. چامیزو در دیدار مرحله یک چهارم نهایی با نتیجه ۱۰ بر ۵ از سد طغرل عسکراف قهرمان المپیک از آذربایجان گذشت.

رده‌بندی انفرادی وزن ۶۵ کیلوگرم و اسامی نفراتی که سهمیه المپیک را کسب کردند به شرح زیر است:

وزن ۶۵ کیلوگرم: ۱- فرانک چامیزو(ایتالیا) ۲- اختیار نوروزاف(ازبکستان) ۳- سید احمد محمدی(ایران) و سوسلان رومانوف(روسیه) ۵- طغرل عسکراف(آذربایجان) و ماندراخان گانزوریک(مغولستان)