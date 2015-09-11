به گزارش خبرنگار مهر، «خسوس کاندلاس» طبق اعلام کمیته فوتسال به پیشنهاد ادامه همکاری در تیم ملی فوتسال ایران پاسخ منفی داد و ترجیح داد دیگر روی نیمکت تیم ایران ننشنید. خسوس که در چند روز گذشته درگیر عمل جراحی پسرش بوده است، با انتشار تصویری از حضورش کنار تخت بیمارستان، داستانی از ملانصرالدین نقل کرده است. متن فیس بوکی خسوس به این شرح است:

«یک مثل کوتاه و مشهور هست که استاد خودوروفسکی در کتابش با نام «حکمت داستان ها» آورده. اسم این مثل «تخم مرغ دردسرساز» است. من این روزها دوباره این مثل را خواندم و به نظرم هیجان انگیز آمد که اینجا آن را با شما به اشتراک بگذارم.

روزی ملا نصرالدین با پسرش در حال قدم زدن بود که یک تخم مرغ روی زمین پیدا می‌کنند. پسر ملانصرالدین از پدرش می پرسد: بابا پرنده‌ها چطور وارد این تخم مرغ‌ها می‌شوند؟ و ملانصرالدین که از تعجب صدایش درنمی‌آمد، پاسخ داد: من در طول تمام زندگی‌ام این سئوال را می‌پرسیدم که پرندگان چطور از این تخم خارج می‌شوند؛ حالا الان تو آمده ای و یک مشکل به مشکلات من اضافه کرده ای!

پند اخلاقی:

- چطور می توانم از بند مشکلات، محدودیت‌ها و این غم و اندوه و دلواپسی‌ها رها شوم؟ شاید راه حلش در همین سوال باشد: اصلا چطور وارد این مشکلات شدم؟

- به خاطر همین داستان یاد یک مثل معروف افتادم: به من بگو که از کجا آمده ای تا به تو بگویم که کجا بروی.»