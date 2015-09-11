به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر باقر لاریجانی در نشست انجمن های علمی گفت: در سال‌های اخیر بیش از ۲۰۰۰ موسسه آموزش عالی در کشور ایجاد شده است، اگرچه اکثر آن در حوزه آموزش پزشکی نیست اما ما باید برنامه روشنی برای توسعه‌های آتی داشته باشیم.

وی گفت: خاستگاه سلامت، آموزش پزشکی است. پیشرفت‌های نظام آموزش عالی به حدی بوده که توانسته است تا حد زیادی نیازهای کمی ما را برآورده کند و نتیجه آن این است که امروزه در اکثریت استان‌ها پزشکان متخصص مختلفی داریم و تعداد آنها هم قابل توجه است.

معاون آموزشی وزارت بهداشت گفت: بوردهای تخصصی، انجمن‌های علمی، قطب‌های علمی کشور، دانشگاه‌ها و مراکز پژوهشی کشور پتانسیل‌های مهمی هستند و اگر هم راستا با هم حرکت کنند می‌توانند تحولات بزرگی را در آموزش پزشکی کشور ایجاد کنند.

وی یادآور شد: ۴۰ سال از تشکیل دبیرخانه تخصصی در کشور می‌گذرد و به نظر می‌رسد که وقت آن است که تحولات جدیدی را رقم بزنیم. بسیاری از برنامه های آموزشی احتیاج به بازبینی دارد و نیاز داریم برنامه‌ها و الگوهایمان را متناسب با شرایط روز تغییر دهیم.

لاریجانی با اشاره به تغییر شرایط کشور نسبت به سه دهه گذشته گفت: امروز چالش اساسی ما بیماری‌های غیرواگیر هستند و بیش از ۷۰ درصد از مرگ و میر کشور را این بیماری‌ها ایجاد می‌کنند که البته با نظر مساعد وزیر بهداشت کارهای اساسی خوبی در زمینه بیماری‌های غیرواگیر در کشور آغاز خواهیم کرد.

معاون آموزشی وزارت بهداشت با اشاره به گسترش آموزش عالی در کشور گفت: در سال‌های اخیر بیش از ۲۰۰۰ موسسه آموزش عالی در کشور ایجاد شده است، اگرچه اکثر آن در حوزه آموزش پزشکی نیست اما ما باید برنامه روشنی برای توسعه‌های آتی داشته باشیم. اینکه ما در هر شهری یک دانشکده پزشکی ایجاد کنیم مجموعه وزارت بهداشت را تحت فشار قرار خواهد داد.

وی افزود: داشتن استراتژی درست می‌تواند ما را برای گسترش‌های آینده بیمه کند.

لاریجانی با اشاره به گسترش فناوری‌ها و روش‌های درمانی گفت: گفت در خیلی از بخش‌های دنیا پزشکان خیلی به مقالات اصلی مراجعه نمی کنند و به راهنماهای بالینی مراجعه می‌کنند. امیدواریم با همکاری اعضای انجمن‌ها، بوردهای تخصصی و مجموعه‌ای از متخصصین که از نزدیک با این مسئله درگیر هستند بتوانیم راهنماهای بالینی را تدوین کنیم.

وی گفت: انجمن‌های علمی می‌توانند نقش‌های موثری را در حوزه آموزش داشته باشند. در حال حاضر هم در اساسنامه انجمن‌ها بحث‌های آموزشی و پژوهشی بسیار برجسته است.

معاون وزیر بهداشت ابراز امیدواری کرد ارتباط با انجمن‌های علمی را بتوان در سطح مطلوب‌تری ایجاد کرد و افزود: امیدوارم با حمایت‌های وزیر بهداشت بتوانیم حمایت ملموسی از انجمن‌ها در زمینه فعالیت‌هایی که انجام می‌دهند داشته باشیم.

وی با تاکید بر لزوم داشتن یک شبکه اطلاعاتی منسجم گفت: این شبکه به ارتباط بهتر و شناخت بیشتر منجر خواهد شد و همچنین می‌توانیم شواهدی از فعالیت‌های انجمن‌ها را در این شبکه قرار دهیم. امیدوارم با حمایت وزارت بهداشت این مسیر را بپیماییم.