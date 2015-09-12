اکران فیلم «۹۹ خانه» از پاییز در اروپا و آمریکا

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از یورونیوز، درام «۹۹ خانه» داستان یک کارگر ساختمان به نام دنیس نش با بازی آندرو گارفیلد است که تلاش می کند خانه اش را که به دلیل مشکلات مالی از دست داده، باز پس بگیرد. داستان فیلم در فلوریدا در اواخر سال ۲۰۰۰ میلادی می گذرد.

نَش مجبور می شود برای پس گرفتن خانه اش برای یک دلال مسکن به نام ریک کارور با بازی مایکل شنون کار کند. کارور از او می خواهد روحش را به شیطان بفروشد.

بحرانی می گوید که این فیلم بیشتر از آنکه یک درام اجتماعی و احساسی باشد یک فیلم هیجانی است.

وی می گوید: وقتی شروع به فیلمبرداری کردیم تصور می کردم فیلم درامی اجتماعی است. وقتی اصطلاح حقوقی ضبط اموال را می شنوید به نظرتان می آید که فیلمی غم انگیز و ناراحت کننده است اما وقتی به فلوریدا رفتم متوجه شدم که همه در آنجا اسلحه دارند و بی اندازه فساد و کلاهبرداری هست. پس فیلم تبدیل به یک اثر هیجان‌انگیز با داستانی گانگستری کلاسیک شد؛ داستانی فاوستی با موضوع شیطان که در آن نقشی که مایکل بازی می کند مثل استاد است و آندرو گارفیلد نقش شاگردش را بازی می کند.

مایکل شنون نیز می گوید: آدم‌های زیادی امروز در فلوریدا هستند که سال هاست در وضعیت بدی به سر می برند. به همین دلیل خوشحالم که رامین این فیلم را ساخت، چون فکر کنم هیچکس تا به حال سراغ این موضوع نرفته است، دست کم به این شکل دراماتیک که مخاطب بتواند با آن ارتباط برقرار کند. نقطه قوت فیلم برای من در همین است که نشان می دهد در واقعیت چه می گذرد.»

اولین نمایش بین المللی فیلم «۹۹ خانه» سال گذشته در بخش رقابتی هفتاد و یکمین دوره جشنواره فیلم ونیز بود. قرار است فیلم پاییز امسال در سینماهای اروپا و آمریکا اکران شود.