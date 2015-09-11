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۲۰ شهریور ۱۳۹۴، ۱۲:۰۶

مهر منتشر کرد:

جدول ۹۰روز مذاکرات نفتی ایران وجهان/جزئیات امتیازهای نفتی روی میز

جدول ۹۰روز مذاکرات نفتی ایران وجهان/جزئیات امتیازهای نفتی روی میز

مدیران نفتی ایران در طول نزدیک به ۹۰ روز گذشته با مقامات ۲۰ شرکت بزرگ نفت، گاز و پتروشیمی جهان در تهران دیدار و گفتگو کرده‌اند که در این بین امتیازاتی بین دو طرف برای دوران پساتحریم رد و بدل شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، در طول حدود سه ماه گذشته و پس از توافق هسته‌ای وین، نمایندگان و مدیران ارشد ۲۰ شرکت بزرگ نفت و گاز جهان شامل توتال فرانسه، شل انگلیس، اینپکس ژاپن، انی ایتالیا، او. ام. وی اتریش، لینده، باسف و زیمنس آلمان، رپسول اسپانیا، سوکار جمهوری آذربایجان، لوک اویل روسیه، ساینوپک چین، ویتول سوئیس و برخی از پالایشگاه‌های کره جنوبی، ژاپن و آفریقای جنوبی با مقامات ایرانی دیدار و گفتگو کرده اند.

در این بین افزایش و یا از سرگیری صادرات نفت، وصول مطالبات معوق نفتی، انتقال تکنولوژی و دانش فنی، اجرای طرح توسعه میادین نفت و گاز، اجرای طرح‌های جدید پالایشگاهی و پتروشیمی، جی. تی. ال، صادرات گاز و ال. ان. جی از مهمترین محورهای مذاکرات ایران با نمایندگان شرکت‌های بزرگ نفتی و گازی جهان بوده است.

وجه مشترک اکثر این مذاکرات نفتی ایران با شرکت‌های اروپایی و آسیایی این است که این شرکت‌ها یکی از مقامات بلند پایه سیاسی کشور خود را به عنوان نماینده اصلی مذاکرات انتخاب کرده اند و به عبارت دیگر، از برگ برنده ها یا دستگاه‌های دیپلماسی خود به منظور تسهیل و تسریع در روند مذاکرات به بهترین شکل استفاده کرده اند.

بر این اساس در طول ۹۰ روز گذشته تاکنون، زیگمار گابریل قائم مقام صدراعظم و وزیر اقتصاد و انرژی آلمان، هاینز فیشر رئیس جمهوری اتریش، خوزه مانوئل سوریا لوپز وزیر صنعت انرژی و گردشگری اسپانیا، لوران فابیوس وزیر امور خارجه فرانسه، فیلیپ هاموند وزیر امور خارجه انگلیس، ایل هو یو وزیر زمین، زیرساخت و حمل و نقل کره جنوبی، دایشیرو یاماگیوا معاون وزیراقتصاد تجارت و صنعت ژاپن، آلفونسو ناوارته پریدا وزیر کار و تأمین اجتماعی مکزیک، نیلز اشمید، وزیر اقتصاد ایالت بادن-وورتمبرگ آلمان و تمبیسیله ماژولا معاون وزیر انرژی آفریقای جنوبی با مدیران نفتی ایران دیدار و گفتگو کرده اند.

خبرگزاری مهر مهمترین محورهای مذاکرات نفتی ایران با شرکت‌های مختلف جهان پس از توافق هسته‌ای وین را در قالب جدولی منتشر کرده است:

 

 نام کشور نام شرکت‌های مهم طرف مذاکره رئیس هیات اعزامی به تهران مهمترین محورهای مذاکرات
 آلمان لینده، باسف، زیمنس، مرسدس دایملر، جی آی زد، بازل

زیگمار گابریل قائم مقام صدراعظم و وزیر اقتصاد و انرژی آلمان

آزادسازی تجهیزات توقیف شده پروژه ایران ال. ان. جی توسط لینده، از سرگیری صادرات نفت و پتروشیمی، گشایش فاینانس و انتقال دانش طرح‌های پتروشیمی
 انگلیس شلفیلیپ هاموند وزیر امور خارجه انگلیس وصول بدهی ۲.۳ میلیارد دلاری شل
 فرانسه توتاللوران فابیوس وزیر امور خارجه فرانسه مشارکت در طرح‌های توسعه بالادستی نفت و گاز و تشریح ویژگی‌های قراردادهای جدید نفتی ایران
 اتریش او. ام. ویهاینز فیشر رئیس جمهوری اتریش اجرای طرح‌های ازدیاد برداشت در میادین نفت، انتقال و ترانزیت گاز، توسعه میادین نفت و گاز
 آفریقای جنوبی پالایشگاه‌های نفتتمبیسیله ماژولا معاون وزیر انرژی آفریقای جنوبی از سرگیری فروش نفت ایران به پالایشگاه های شل، توتال، شورون و بی پی در آفریقای جنوبی
 ژاپن اینپکسدایشیرو یاماگیوا معاون وزیراقتصاد تجارت و صنعت ژاپن افزایش حجم فروش و صادرات نفت، مشارکت اینپکس در طرح توسعه  آزادگان جنوبی
کره جنوبی سامسنوگ، هیوندای، پالایشگاه اس کی انرژیایل هو یو وزیر زمین، زیرساخت و حمل و نقل کره جنوبی افزایش ۸۰ هزار بشکه ای فروش نفت، میعانات گازی
 اسپانیا رپسولخوزه مانوئل سوریا لوپز وزیر صنعت انرژی و گردشگری اسپانیاانتقال ال ان جی ایران به پایانه‌های جنوب اسپانیا، از سرگیری صادرات ۲۰۰ هزار بشکه ای نفت و حضور رپسول در طرح‌های توسعه میادین نفت و گاز ایران
 مکزیک -آلفونسو ناوارته پریدا وزیر کار و تأمین اجتماعی مکزیک از سرگیری فعالیت های نفتی به ویژه در حوزه تحقیقات و پژوهشی
 ایتالیا انی ایتالیا کلودیو دسکالزی مدیرعامل انی فاز سوم طرح توسعه دارخوین، برخی از فازهای پارس جنوبی
 سوئیس ویتول، گلنکور و ترافیگورا مدیران ارشد ویتول از سرگیری سوآپ نفت، معاملات نفتی و واردات بنزین
 جمهوری آذربایجان سوکار شاهین مصطفی یف، وزیر اقتصاد و صنایع جمهوری آذربایجان توسعه فعالیت های نفتی در دریای خزر، مشارکت احتمالی ایران در پروژه ترانس آناتولین
 چین ساینوپک مدیران ارشد ساینوپک مشارکت در فاز دوم طرح توسعه میدان نفتی یادآوران
 روسیه لوک اویل مدیران ارشد لوک اویل مشارکت احتمالی در طرح توسعه میدان نفتی آذر و چنگوله
کد مطلب 2912709

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