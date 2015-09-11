جدول ۹۰روز مذاکرات نفتی ایران وجهان/جزئیات امتیازهای نفتی روی میز

به گزارش خبرنگار مهر، در طول حدود سه ماه گذشته و پس از توافق هستهای وین، نمایندگان و مدیران ارشد ۲۰ شرکت بزرگ نفت و گاز جهان شامل توتال فرانسه، شل انگلیس، اینپکس ژاپن، انی ایتالیا، او. ام. وی اتریش، لینده، باسف و زیمنس آلمان، رپسول اسپانیا، سوکار جمهوری آذربایجان، لوک اویل روسیه، ساینوپک چین، ویتول سوئیس و برخی از پالایشگاههای کره جنوبی، ژاپن و آفریقای جنوبی با مقامات ایرانی دیدار و گفتگو کرده اند.
در این بین افزایش و یا از سرگیری صادرات نفت، وصول مطالبات معوق نفتی، انتقال تکنولوژی و دانش فنی، اجرای طرح توسعه میادین نفت و گاز، اجرای طرحهای جدید پالایشگاهی و پتروشیمی، جی. تی. ال، صادرات گاز و ال. ان. جی از مهمترین محورهای مذاکرات ایران با نمایندگان شرکتهای بزرگ نفتی و گازی جهان بوده است.
وجه مشترک اکثر این مذاکرات نفتی ایران با شرکتهای اروپایی و آسیایی این است که این شرکتها یکی از مقامات بلند پایه سیاسی کشور خود را به عنوان نماینده اصلی مذاکرات انتخاب کرده اند و به عبارت دیگر، از برگ برنده ها یا دستگاههای دیپلماسی خود به منظور تسهیل و تسریع در روند مذاکرات به بهترین شکل استفاده کرده اند.
بر این اساس در طول ۹۰ روز گذشته تاکنون، زیگمار گابریل قائم مقام صدراعظم و وزیر اقتصاد و انرژی آلمان، هاینز فیشر رئیس جمهوری اتریش، خوزه مانوئل سوریا لوپز وزیر صنعت انرژی و گردشگری اسپانیا، لوران فابیوس وزیر امور خارجه فرانسه، فیلیپ هاموند وزیر امور خارجه انگلیس، ایل هو یو وزیر زمین، زیرساخت و حمل و نقل کره جنوبی، دایشیرو یاماگیوا معاون وزیراقتصاد تجارت و صنعت ژاپن، آلفونسو ناوارته پریدا وزیر کار و تأمین اجتماعی مکزیک، نیلز اشمید، وزیر اقتصاد ایالت بادن-وورتمبرگ آلمان و تمبیسیله ماژولا معاون وزیر انرژی آفریقای جنوبی با مدیران نفتی ایران دیدار و گفتگو کرده اند.
خبرگزاری مهر مهمترین محورهای مذاکرات نفتی ایران با شرکتهای مختلف جهان پس از توافق هستهای وین را در قالب جدولی منتشر کرده است:
|نام کشور
|نام شرکتهای مهم طرف مذاکره
|رئیس هیات اعزامی به تهران
|مهمترین محورهای مذاکرات
|آلمان
|لینده، باسف، زیمنس، مرسدس دایملر، جی آی زد، بازل
زیگمار گابریل قائم مقام صدراعظم و وزیر اقتصاد و انرژی آلمان
|آزادسازی تجهیزات توقیف شده پروژه ایران ال. ان. جی توسط لینده، از سرگیری صادرات نفت و پتروشیمی، گشایش فاینانس و انتقال دانش طرحهای پتروشیمی
|انگلیس
|شل
|فیلیپ هاموند وزیر امور خارجه انگلیس
|وصول بدهی ۲.۳ میلیارد دلاری شل
|فرانسه
|توتال
|لوران فابیوس وزیر امور خارجه فرانسه
|مشارکت در طرحهای توسعه بالادستی نفت و گاز و تشریح ویژگیهای قراردادهای جدید نفتی ایران
|اتریش
|او. ام. وی
|هاینز فیشر رئیس جمهوری اتریش
|اجرای طرحهای ازدیاد برداشت در میادین نفت، انتقال و ترانزیت گاز، توسعه میادین نفت و گاز
|آفریقای جنوبی
|پالایشگاههای نفت
|تمبیسیله ماژولا معاون وزیر انرژی آفریقای جنوبی
|از سرگیری فروش نفت ایران به پالایشگاه های شل، توتال، شورون و بی پی در آفریقای جنوبی
|ژاپن
|اینپکس
|دایشیرو یاماگیوا معاون وزیراقتصاد تجارت و صنعت ژاپن
|افزایش حجم فروش و صادرات نفت، مشارکت اینپکس در طرح توسعه آزادگان جنوبی
|کره جنوبی
|سامسنوگ، هیوندای، پالایشگاه اس کی انرژی
|ایل هو یو وزیر زمین، زیرساخت و حمل و نقل کره جنوبی
|افزایش ۸۰ هزار بشکه ای فروش نفت، میعانات گازی
|اسپانیا
|رپسول
|خوزه مانوئل سوریا لوپز وزیر صنعت انرژی و گردشگری اسپانیا
|انتقال ال ان جی ایران به پایانههای جنوب اسپانیا، از سرگیری صادرات ۲۰۰ هزار بشکه ای نفت و حضور رپسول در طرحهای توسعه میادین نفت و گاز ایران
|مکزیک
|-
|آلفونسو ناوارته پریدا وزیر کار و تأمین اجتماعی مکزیک
|از سرگیری فعالیت های نفتی به ویژه در حوزه تحقیقات و پژوهشی
|ایتالیا
|انی ایتالیا
|کلودیو دسکالزی مدیرعامل انی
|فاز سوم طرح توسعه دارخوین، برخی از فازهای پارس جنوبی
|سوئیس
|ویتول، گلنکور و ترافیگورا
|مدیران ارشد ویتول
|از سرگیری سوآپ نفت، معاملات نفتی و واردات بنزین
|جمهوری آذربایجان
|سوکار
|شاهین مصطفی یف، وزیر اقتصاد و صنایع جمهوری آذربایجان
|توسعه فعالیت های نفتی در دریای خزر، مشارکت احتمالی ایران در پروژه ترانس آناتولین
|چین
|ساینوپک
|مدیران ارشد ساینوپک
|مشارکت در فاز دوم طرح توسعه میدان نفتی یادآوران
|روسیه
|لوک اویل
|مدیران ارشد لوک اویل
|مشارکت احتمالی در طرح توسعه میدان نفتی آذر و چنگوله
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