جدول ۹۰روز مذاکرات نفتی ایران وجهان/جزئیات امتیازهای نفتی روی میز

به گزارش خبرنگار مهر، در طول حدود سه ماه گذشته و پس از توافق هسته‌ای وین، نمایندگان و مدیران ارشد ۲۰ شرکت بزرگ نفت و گاز جهان شامل توتال فرانسه، شل انگلیس، اینپکس ژاپن، انی ایتالیا، او. ام. وی اتریش، لینده، باسف و زیمنس آلمان، رپسول اسپانیا، سوکار جمهوری آذربایجان، لوک اویل روسیه، ساینوپک چین، ویتول سوئیس و برخی از پالایشگاه‌های کره جنوبی، ژاپن و آفریقای جنوبی با مقامات ایرانی دیدار و گفتگو کرده اند.

در این بین افزایش و یا از سرگیری صادرات نفت، وصول مطالبات معوق نفتی، انتقال تکنولوژی و دانش فنی، اجرای طرح توسعه میادین نفت و گاز، اجرای طرح‌های جدید پالایشگاهی و پتروشیمی، جی. تی. ال، صادرات گاز و ال. ان. جی از مهمترین محورهای مذاکرات ایران با نمایندگان شرکت‌های بزرگ نفتی و گازی جهان بوده است.

وجه مشترک اکثر این مذاکرات نفتی ایران با شرکت‌های اروپایی و آسیایی این است که این شرکت‌ها یکی از مقامات بلند پایه سیاسی کشور خود را به عنوان نماینده اصلی مذاکرات انتخاب کرده اند و به عبارت دیگر، از برگ برنده ها یا دستگاه‌های دیپلماسی خود به منظور تسهیل و تسریع در روند مذاکرات به بهترین شکل استفاده کرده اند.

بر این اساس در طول ۹۰ روز گذشته تاکنون، زیگمار گابریل قائم مقام صدراعظم و وزیر اقتصاد و انرژی آلمان، هاینز فیشر رئیس جمهوری اتریش، خوزه مانوئل سوریا لوپز وزیر صنعت انرژی و گردشگری اسپانیا، لوران فابیوس وزیر امور خارجه فرانسه، فیلیپ هاموند وزیر امور خارجه انگلیس، ایل هو یو وزیر زمین، زیرساخت و حمل و نقل کره جنوبی، دایشیرو یاماگیوا معاون وزیراقتصاد تجارت و صنعت ژاپن، آلفونسو ناوارته پریدا وزیر کار و تأمین اجتماعی مکزیک، نیلز اشمید، وزیر اقتصاد ایالت بادن-وورتمبرگ آلمان و تمبیسیله ماژولا معاون وزیر انرژی آفریقای جنوبی با مدیران نفتی ایران دیدار و گفتگو کرده اند.

خبرگزاری مهر مهمترین محورهای مذاکرات نفتی ایران با شرکت‌های مختلف جهان پس از توافق هسته‌ای وین را در قالب جدولی منتشر کرده است: