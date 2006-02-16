مفهوم رويكرد جديد روسيه و فرانسه در قبال حماس و تقابل با نقش آمريكا

به گزارش خبرگزاري مهر،موسسه مطالعاتي PINR آمريكا درتحليلي در مورد مواضع اخير ولاديمير پوتين رئيس جمهوري روسيه دردعوت ازرهبران حماس به مسكو و پس از آن حمايت فرانسه از مواضع روسيه ،آن را ناشي از تلاش اين دو كشوردر رقابت با آمريكا براي نقش آفريني بيشتر در خاورميانه توصيف كرد.

اين موسسه مطالعاتي مي افزايد:همانطور كه از اين توافق پيداست، روسيه و فرانسه در حال توسعه مواضع خود در خاورميانه هستند؛ اين توسعه با توجه به روابط روسيه با ايران كه يك قدرت رو به رشد جديد در خاورميانه است و يك كشور بزرگ محسوب مي شود و داراي روابطي با سوريه، حزب الله و سودان نيز هست، هر چه بيشتر تقويت مي شود.

روسيه سعي مي كند تا از آمريكا و اروپاي غربي در مسائل خاورميانه پيشي بگيرد. كشورهايي كه تصميم گيري آنها در خاورميانه با پيروزي ناگهاني حماس در انتخابات پارلماني فلسطين سست و ضعيف مي شود.

به عقيده PINR اين گفته بدان معناست كه روسيه جاي آمريكا را درخاورميانه خواهد گرفت و در نتيجه موضع مسكو درمنطقه مي تواند به طور محسوسي تقويت شود.

اين موسسه خاطر نشان مي كند:روسيه تقريبا همه روابط خود با فلسطيني ها را در اوايل دهه 1990 و پس از فروپاشي اتحاديه جماهير شوروي سابق تقويت كرد. به رغم اينكه روسيه در فرايند صلح خاورميانه طرف مشورت قرار گرفت، اما مسكو نقش مهمي ايفا نكرد. با اين وجود، اما روابط كنوني روسيه با سوريه -مخصوصا در تجارت نظامي با اين كشور- براي مسكو يك موقعيت اضافي درمنطقه فراهم مي آورد.

به گزارش مهر،موسسه مطالعاتي PINR در بخش مربوط به دلايل فرانسه در جهت حمايت از حماس تصريح مي كند: فرانسه با حمايت روسيه تلاش مي كند تا موضع خود را به عنوان متحد جهان عرب " دوباره احيا" كند.اين موقعيتي است كه اين كشور از سال 1969 تا تصميم پاريس براي بازگشت به جامعه بين الملل در خروج سوريه از لبنان ،آن را حفظ كرده است.

به عقيده اين موسسه مطالعاتي نه روسيه و نه فرانسه نمي توانند با قدرت سياسي آمريكا در منطقه برابري كنند، اما هر دو كشور تلاش مي كنند تا با به رسميت شناختن رسمي حماس و همچنين سازش با جامعه بزرگتري به نام جهان اسلام به سود و منافع مهمي دست پيدا كنند. اين همان دليلي است كه موجب شد فرانسه در بين ديگر قدرتهاي اروپايي از مذاكرات روسيه با حماس حمايت كند.