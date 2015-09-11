نخستين نشست شورای هماهنگی ثبت وقايع حياتی گیلان برگزار شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی استانداری گيلان، معاون سياسی، امنيتی و اجتماعی استاندار گيلان در این نشست گفت: صدور کارت ملی هوشمند طرحی متعالی در آينده و دروازه ورود به دولت الکترونيک است.

محمد احمدی پور تبادل آمار و اطلاعات ميان دستگاهی را از عوامل حياتی برای تصميم گيری دولتمردان در سطوح استانی و کشوری بر شمرده و تاکید کرد: همکاری و تلاش مسئولين در راستای بهره گيری از منابع اطلاعاتی و ارائه خدمات مطلوب باید تداوم داشته که این امر نیازمند دسترسی مدیران به آمار جمعيتی است.

وی با اشاره به آمار بالای طلاق در استان گفت:کارشناسان آمار و جمعيت باید پراکندگی دو واقعه طلاق و ازدواج در شهرها و روستاهايی که با توجه به جمعيت در آن ازدواج کمتر و طلاق بيشتر است را بررسی کنند.

قاسم روحانی فر مدير کل ثبت احوال گيلان نيز در این نشست ضمن تقدير و تشکر از دستگاه های عضو شورای هماهنگی ثبت وقايع حياتی که ياری رسان ثبت احوال در ثبت به موقع وقايع چهارگانه هستند اعلام کرد: اين هماهنگی و مشارکت سبب شد استان گيلان جزء استان های برتر کشور در اين عرصه قرار گيرد.