  1. سیاست
  2. سیاست خارجی
۲۰ شهریور ۱۳۹۴، ۱۳:۱۸

سفیر ایران در سازمان ملل:

سازمان ملل تداوم حمایت خود از آرمان فلسطین را به نمایش گذاشت

سازمان ملل تداوم حمایت خود از آرمان فلسطین را به نمایش گذاشت

سفیر ایران در سازمان ملل با اشاره قطعنامه سازمان ملل درباره برافراشتن پرچم فلسطین در مقر این سازمان گفت: با تصویب این قطعنامه، مجمع عمومی تداوم حمایت خود از آرمان فلسطین را به نمایش گذاشت.

به گزارش خبرگزاری مهر، ‌ مجمع عمومی سازمان ملل متحد روز پنجشنبه قطعنامه‌ای را با اکثریت قاطع آراء به تصویب رساند که بر اساس آن پرچم فلسطین به عنوان دولت ناظر غیر عضو این سازمان در مقر سازمان ملل متحد در نیویورک و نیز سایر دفاتر این سازمان برافراشته خواهد شد.

این قطعنامه با ۱۱۹ رأی مثبت در مقابل ۸ رأی منفی به تصویب رسید. رژیم صهیونیستی، کانادا و ایالات متحده آمریکا به این قطعنامه رأی منفی دادند. در کنار فلسطین، واتیکان تنها دولت دیگری است که وضعیت ناظر غیر عضو در سازمان ملل متحد را دارد و به موجب این قطعنامه پرچم آن در سازمان ملل متحد به اهتزاز در می­‌آید.

غلامحسین دهقانی سفیر و معاون نماینده دائم کشورمان در سازمان ملل طی سخنانی در این جلسه ضمن استقبال از تصویب این قطعنامه، آن را به مثابه ارسال پیام همبستگی با مردم فلسطین و تأکید بر حق تعیین سرنوشت آنان دانست.

وی گفت: امروز و با تصویب این قطعنامه، مجمع عمومی تداوم حمایت خود از آرمان فلسطین را به نمایش گذاشت.

دهقانی همچنین ابراز امیدواری کرد: مردم فلسطین به زودی به آنچه استحقاق آن را دارند، یعنی زندگی فارغ از اشغال، کسب استقلال کامل و به دست آوردن جایگاهی مناسب در بین اعضای جامعه بین­‌المللی دست یابند.

کد مطلب 2912779

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها