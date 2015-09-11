سازمان ملل تداوم حمایت خود از آرمان فلسطین را به نمایش گذاشت

به گزارش خبرگزاری مهر، ‌ مجمع عمومی سازمان ملل متحد روز پنجشنبه قطعنامه‌ای را با اکثریت قاطع آراء به تصویب رساند که بر اساس آن پرچم فلسطین به عنوان دولت ناظر غیر عضو این سازمان در مقر سازمان ملل متحد در نیویورک و نیز سایر دفاتر این سازمان برافراشته خواهد شد.

این قطعنامه با ۱۱۹ رأی مثبت در مقابل ۸ رأی منفی به تصویب رسید. رژیم صهیونیستی، کانادا و ایالات متحده آمریکا به این قطعنامه رأی منفی دادند. در کنار فلسطین، واتیکان تنها دولت دیگری است که وضعیت ناظر غیر عضو در سازمان ملل متحد را دارد و به موجب این قطعنامه پرچم آن در سازمان ملل متحد به اهتزاز در می­‌آید.

غلامحسین دهقانی سفیر و معاون نماینده دائم کشورمان در سازمان ملل طی سخنانی در این جلسه ضمن استقبال از تصویب این قطعنامه، آن را به مثابه ارسال پیام همبستگی با مردم فلسطین و تأکید بر حق تعیین سرنوشت آنان دانست.

وی گفت: امروز و با تصویب این قطعنامه، مجمع عمومی تداوم حمایت خود از آرمان فلسطین را به نمایش گذاشت.

دهقانی همچنین ابراز امیدواری کرد: مردم فلسطین به زودی به آنچه استحقاق آن را دارند، یعنی زندگی فارغ از اشغال، کسب استقلال کامل و به دست آوردن جایگاهی مناسب در بین اعضای جامعه بین­‌المللی دست یابند.