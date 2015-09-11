۲۰ شهریور ۱۳۹۴، ۱۵:۲۴

امام جمعه سنندج:

لزوم توجه به تربیت دینی کودکان/آینده جامعه در دست جوانان مومن است

سنندج – امام جمعه سنندج و نماینده مردم کردستان در مجلس خبرگان رهبری بر توجه ویژه خانواده ها در راستای تربیت دینی و اسلامی کودکان و نوجوانان به عنوان یک اصل مهم تاکید کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، ماموستا عبدالرحمن خدایی ظهر امروز در خطبه های نماز جمعه سنندج که در مسجد جامع این شهر اقامه شد، اظهار داشت: توجه به تربیت دینی کودکان و نوجوانان در عصر حاضر یکی از ضرورت هاست و باید به عنوان یک اصل مهم مورد توجه قرار گیرد.

وی ادامه داد: امروز دشمن از هر فرصتی برای کم رنگ جلوه دادن آموزه های دینی و اسلامی سوء استفاده می کند و به همین دلیل همه ما باید آگاه باشیم و در مقابل این توطئه های دشمن به خوبی ایستادگی کنیم.

امام جمعه سنندج و نماینده مردم کردستان در مجلس خبرگان رهبری عنوان کرد: خانواده ها باید در مقابل تربیت فرزندان خود متوجه باشند و به بهترین شکل ممکن آموزه های دینی و اسلامی را به آنها آموزش دهند تا در مقابل توطئه های دشمن جامعه ایمن شود.

وی با بیان اینکه تعالی و توسعه روزافزون جامعه در گروه وجود جوانانی با ایمان و مومن است، گفت: اگر امروز کودکان و نوجوانان به بهترین شکل ممکن با آموزه های دینی آشنا شوند در آینده جامعه به سمت و سوی سلامت و سعادت بهتری حرکت می کند.

ماموستا خدایی ادامه داد: اسلام دین علم و آگاهی است و به همین دلیل علم آموزی به نسل جوان از سوی قشرهای مختلف جامعه به ویژه والدین از اهمیت و جایگاه ویژه ای برخوردار است.

وی با اشاره به رسالت نهادهای آموزش و حوزه تعلیم و تربیت در راستای علم آموزی به نسل جوان، بیان کرد: این علم آموزی باید مبتنی بر آموزه های دینی و اسلامی باشد تا نسل جوان که آینده ساز فردای جامعه با توانمندی در عرصه حضور پیدا کند.

امام جمعه سنندج و نماینده مردم کردستان در مجلس خبرگان رهبری در پایان این بخش از سخنان خود در خطبه های نماز جمعه امروز سنندج یادآور شد: یکی از حقوق فرزندان بر والدین خود علم آموزی و آگاهی بخشی است و به همین دلیل در این شرایط باید والدین کاملا در راستای اهداف دین مبین اسلام نوجوانان و جوانان خود را آموزش دهند.

وی در ادامه سخنان خود به برگزاری جشن عاطفه ها اشاره کرد و گفت: کمک به همنوع در هر شرایط زمانی و مکانی یکی از آموزه های دینی ماست و به همین دلیل همه ما به عنوان مسلمان باید به این مهم توجه ویژه داشته باشیم.

ماموستا خدایی عنوان کرد: در شرایطی که چندی دیگر مدارس بازگشایی می شود، هستند دانش آموزانی که بنا به هر دلیلی توان خرید وسائل مورد نیاز خود را ندارند و به همین دلیل لازم است که ما در این امر خیر مشارکت کرده و به کمک دانش آموزان نیازمند بشتابیم.

وی با اشاره به اینکه کمک به توسعه مسائل آموزشی در جامعه یکی از سنت های نیکو و پسندیده است، اظهار داشت: کسانی که در جشن عاطفه ها شرکت می کنند در واقع به توسعه علم آموزی در جامعه کمک می کنند و این امر کاری نیک و خداپسندانه است.

امام جمعه سنندج در پایان سخنان خود در خطبه های امروز به مسئله امنیت و آرامش در کشور اشاره کرد و افزود: این امنیت و آرامش در کشورمان الگوی سایر کشورهای جهان است و به همین دلیل همه باید به سهم خود در راستای استمرار این مهم در جامعه تلاش کنیم تا هر روز بر اقتدار و عظمت این کشور افزوده شود.

کد مطلب 2912857

