يك سال تمام براي زندگي كردن يك نقاش

به گزارش خبرنگار تجسمي " مهر"، " فرشيد شفيعي " پيش از آن كه در قالب يك نقاش جاي بگيرد، به عنوان انيماتور در حيطه هنرهاي تجسمي شناخته شده است. اين هنرمند در نمايشگاه " يك سال تمام براي زندگي كردن " به ارائه 30 اثر انتزاعي كه با تكنيك اكرليك بر روي زمينه چوب ساخته شده پرداخته است .

"يك سال تمام براي زندگي كردن" نام تقويمي بوده است كه " شفيعي " پيش از برگزاري اين نمايشگاه بر روي آن كار مي كرده است و ظاهرا در اين تقويم به يك نوآوري و ابداع دست يافته است. اين هنرمند اين تقويم را به لحاظ ظاهري از فرم هاي خشك و كليشه اي خارج كرده و به شكل متنوع تري در معرض ديد مخاطبان قرار داده است .

در نمايشگاه " يك سال تمام براي زندگي كردن " ، آثار عليرغم اينكه در قالب انتزاعي به تصوير كشيده شده اند، اما از مفاهيم و مضامين روشن و مخاطب پسندي برخوردارند .

به گزارش خبرنگار تجسمي " مهر"، " فرشيد شفيعي " كه عضو انجمن آسيفاي ايران نيز هست و تاكنون موفق به تصويرگري چندين كتاب شده است، در سال 1347 در تهران به دنيا آمد. وي تاكنون چهار نمايشگاه انفرادي در گالري هاي هفت ثمر، شفق و اثر برگزار كرده است و در ده نمايشگاه گروهي نيز به ارائه اثر پرداخته است .

نمايشگاه آثار اين هنرمند كه براي خود دراين تابلوها سبك خاصي را قائل نيست، روز جمعه 28 بهمن ماه درگالري اثر افتتاح مي شود و تا ده اسفندماه ادامه خواهد داشت . علاقمندان مي توانند براي بازديد به خيابان ايرانشهر، خيابان برفروشان ، روبروي خانه هنرمندان ايران ،شماره 13 مراجعه كنند. ساعت بازديد براي هنردوستان يازده صبح تا هشت شب است .