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۲۷ بهمن ۱۳۸۴، ۱۲:۴۳

نقاشي هاي فرشيد شفيعي

يك سال تمام براي زندگي كردن يك نقاش

"يك سال تمام براي زندگي كردن"، عنواني است كه يك نقاش آن را براي نمايشگاه خود انتخاب كرده است. در اين نمايشگاه 30 اثر انتزاعي به معرض ديد مخاطب گذاشته مي شود.

به گزارش خبرنگار تجسمي " مهر"، " فرشيد شفيعي " پيش از آن كه در قالب يك نقاش جاي بگيرد، به عنوان انيماتور در حيطه هنرهاي تجسمي شناخته شده است. اين هنرمند در نمايشگاه " يك سال تمام براي زندگي كردن " به ارائه 30 اثر انتزاعي كه با تكنيك اكرليك بر روي زمينه چوب ساخته شده پرداخته است .

"يك سال تمام براي زندگي كردن" نام تقويمي بوده است كه " شفيعي " پيش از برگزاري اين نمايشگاه بر روي آن كار مي كرده است و ظاهرا در اين تقويم به يك نوآوري و ابداع دست يافته است. اين هنرمند اين تقويم را به لحاظ ظاهري از فرم هاي خشك و كليشه  اي خارج كرده و به شكل متنوع تري در معرض ديد مخاطبان قرار داده است .

در نمايشگاه " يك سال تمام براي زندگي كردن " ، آثار عليرغم اينكه در قالب انتزاعي به تصوير كشيده شده اند، اما از مفاهيم و مضامين روشن و مخاطب پسندي برخوردارند .

به گزارش خبرنگار تجسمي " مهر"، " فرشيد شفيعي " كه عضو انجمن آسيفاي ايران نيز هست و تاكنون موفق به تصويرگري چندين كتاب شده است، در سال 1347 در تهران به دنيا آمد. وي تاكنون چهار نمايشگاه انفرادي در گالري هاي هفت ثمر، شفق و اثر برگزار كرده است و در ده نمايشگاه گروهي نيز به ارائه اثر پرداخته است .

نمايشگاه آثار اين هنرمند كه براي خود دراين تابلوها سبك خاصي را قائل نيست، روز جمعه 28 بهمن ماه درگالري اثر افتتاح مي شود و تا ده اسفندماه ادامه خواهد داشت . علاقمندان مي توانند براي بازديد به خيابان ايرانشهر، خيابان برفروشان ، روبروي خانه هنرمندان ايران ،شماره 13 مراجعه كنند. ساعت بازديد براي هنردوستان يازده صبح تا هشت شب است .

کد مطلب 291288

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