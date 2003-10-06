اسرائيل نبايد در دفاع از خود محدوديت داشته باشد

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از شبكه ماهواره اي سي ان ان، موايي كيباكي رئيس جمهور كنيا پس از ورود به واشنگتن امروز در كاخ سفيد با جورج بوش رئيس جمهور آمريكا ديدار و گفتگو كرد. درنشست امروز آنها در مورد مشكل تروريسم در كنيا و مشكل فقر و بي سوادي مردم كنيا و مبارزه با ايدز گفتگو كردند.

جورج بوش به شرط برطرف شدن خطر حملات تروريستي در كنيا قول داد كه روابط اقتصادي با اين كشور را بيشتر كند.

در حاشيه اين نشست در كنفرانس مطبوعاتي در كاخ سفيد جورج بوش به سوالات مختلف خبرنگاران پاسخ گفت.

بوش در واكنش در مورد حمله اخير جنگده هاي اسرائيلي به مناطقي از سوريه گفت: اسرائيل نبايد در دفاع از خود هيچ محدوديتي داشته باشد. وي ضمن تاكيد بر اينكه حمله اسرائيل تجاوز به خاك سوريه بوده است تصريح كرد كه چون اين حمله به خاطر دفاع از امنيت خود و حمله به يك پايگاه متعلق به گروه تروريستي جهاد اسلامي بود كه مسئوليت حمله به رستوران ماكسيم درحيفاء را بر عهده داشت تعداد زيادي از صهيونيست ها كشته شدند بنابراين هيچ سرزنشي متوجه مقامات اسرائيلي نيست.

در پاسخ به سوال ديگري بوش در مورد پرونده مامور مخفي سيا و پرونده خريداورانيوم توسط صدام از كشور نيجر اعلام كرد كه تا پايان تحقيقات نمي تواند اظهارنظر دقيقي برروي اين مسئله داشته باشد و تصريح كرد كه تيم تحقيق در حال كاوش در اين زمينه هستند و نتيجه تحقيقات آنها متعاقباً اعلام خواهد شد.